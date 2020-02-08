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أمير الرياض يفتتح مبنى "علوم الدوادمي الطبية" بجامعة شقراء

يستوعب 1000 طالب ويضم كليات العلوم الطبية والصيدلة والطب

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم الخميس، مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله لمبنى الكلية، مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكيل الجامعة الأمير ممدوح آل سعود، ووكيل الجامعة المساعد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد اليحيى، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي الدكتور مطلق الروقي.

كما كان في استقباله عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي الدكتور ناهض القويز، وعميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور خالد النمر، وعميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الدكتور سلطان العتيبي، ووكلاء كلية العلوم الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات المحافظة، ومدير المشاريع بالجامعة المهندس عبدالمجيد الغبيوي، ومنسوبي الجامعة.

وتجول الأمير فيصل بن بندر، برفقة مدير الجامعة على مرافق المبنى، حيث استمع إلى شرح مفصل من عميد الكلية الدكتور ناهض القويز، ثم توجه إلى قاعة الاحتفالات بالكلية لحضور الحفل المقام لتدشين المبنى.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة للأمير ممدوح آل سعود، تضمنت إيجازاً عن مشروع الكلية التي تستوعب ألف طالب، وتم تجهيزها بكافة التجهيزات التعليمية لاستيعاب طلاب العلوم الطبية والصيدلة والطب.

بعد ذلك قدم عرض مرئي، ثم تفضل أمير منطقة الرياض بتدشين مبنى الكلية، ومن ثم التقاط الصور التذكارية مع طلاب الكلية، حيث بارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لطلاب الكلية هذا الصرح التعليمي، متمنيًا التوفيق لأبنائه الطلاب، كما قدم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لمدير الجامعة ومنسوبيها على جهودهم في إنجاز مشاريع الجامعة.

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أمير الرياض يفتتح مبنى "علوم الدوادمي الطبية" بجامعة شقراء
سبق

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم الخميس، مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله لمبنى الكلية، مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكيل الجامعة الأمير ممدوح آل سعود، ووكيل الجامعة المساعد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد اليحيى، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي الدكتور مطلق الروقي.

كما كان في استقباله عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي الدكتور ناهض القويز، وعميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور خالد النمر، وعميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الدكتور سلطان العتيبي، ووكلاء كلية العلوم الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات المحافظة، ومدير المشاريع بالجامعة المهندس عبدالمجيد الغبيوي، ومنسوبي الجامعة.

وتجول الأمير فيصل بن بندر، برفقة مدير الجامعة على مرافق المبنى، حيث استمع إلى شرح مفصل من عميد الكلية الدكتور ناهض القويز، ثم توجه إلى قاعة الاحتفالات بالكلية لحضور الحفل المقام لتدشين المبنى.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة للأمير ممدوح آل سعود، تضمنت إيجازاً عن مشروع الكلية التي تستوعب ألف طالب، وتم تجهيزها بكافة التجهيزات التعليمية لاستيعاب طلاب العلوم الطبية والصيدلة والطب.

بعد ذلك قدم عرض مرئي، ثم تفضل أمير منطقة الرياض بتدشين مبنى الكلية، ومن ثم التقاط الصور التذكارية مع طلاب الكلية، حيث بارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لطلاب الكلية هذا الصرح التعليمي، متمنيًا التوفيق لأبنائه الطلاب، كما قدم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لمدير الجامعة ومنسوبيها على جهودهم في إنجاز مشاريع الجامعة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:28 PM

أمير الرياض يفتتح مبنى "علوم الدوادمي الطبية" بجامعة شقراء

يستوعب 1000 طالب ويضم كليات العلوم الطبية والصيدلة والطب

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم الخميس، مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله لمبنى الكلية، مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكيل الجامعة الأمير ممدوح آل سعود، ووكيل الجامعة المساعد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد اليحيى، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي الدكتور مطلق الروقي.

كما كان في استقباله عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي الدكتور ناهض القويز، وعميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور خالد النمر، وعميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الدكتور سلطان العتيبي، ووكلاء كلية العلوم الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات المحافظة، ومدير المشاريع بالجامعة المهندس عبدالمجيد الغبيوي، ومنسوبي الجامعة.

وتجول الأمير فيصل بن بندر، برفقة مدير الجامعة على مرافق المبنى، حيث استمع إلى شرح مفصل من عميد الكلية الدكتور ناهض القويز، ثم توجه إلى قاعة الاحتفالات بالكلية لحضور الحفل المقام لتدشين المبنى.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة للأمير ممدوح آل سعود، تضمنت إيجازاً عن مشروع الكلية التي تستوعب ألف طالب، وتم تجهيزها بكافة التجهيزات التعليمية لاستيعاب طلاب العلوم الطبية والصيدلة والطب.

بعد ذلك قدم عرض مرئي، ثم تفضل أمير منطقة الرياض بتدشين مبنى الكلية، ومن ثم التقاط الصور التذكارية مع طلاب الكلية، حيث بارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لطلاب الكلية هذا الصرح التعليمي، متمنيًا التوفيق لأبنائه الطلاب، كما قدم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لمدير الجامعة ومنسوبيها على جهودهم في إنجاز مشاريع الجامعة.

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