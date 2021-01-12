النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يطالب بتمكين "العقاري" من ديونه المتعثرة.. "العقد سند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ"

المجلس طالب بدفع المتبقي من رأس مال "الصندوق" وتعويضه عن مديونيات "إعفاء المتوفين"

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق، بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني، ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

وقال المجلس: على صندوق التنمية العقارية، الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طالب بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

وفي مستهل جلسته العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر "هنغاريا" في مجال النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11 / 2 / 1442هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبوساق.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب بتمكين "العقاري" من ديونه المتعثرة.. "العقد سند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ"
سبق

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق، بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني، ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

وقال المجلس: على صندوق التنمية العقارية، الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طالب بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

وفي مستهل جلسته العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر "هنغاريا" في مجال النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11 / 2 / 1442هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبوساق.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:42 AM

"الشورى" يطالب بتمكين "العقاري" من ديونه المتعثرة.. "العقد سند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ"

المجلس طالب بدفع المتبقي من رأس مال "الصندوق" وتعويضه عن مديونيات "إعفاء المتوفين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,414

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق، بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني، ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

وقال المجلس: على صندوق التنمية العقارية، الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طالب بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

وفي مستهل جلسته العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر "هنغاريا" في مجال النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11 / 2 / 1442هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبوساق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة