نادي رؤية 2030 بجامعة الملك سعود يعقد لقاءه الأول

رحّب بالأعضاء الجدد واستعرض إنجازاته الماضية

عقد نادي رؤية 2030 التابع لمكتب تحقيق الرؤية بجامعة الملك سعود بمقر أكاديمية شركة الاتصالات السعودية اللقاء التعريفي بالأعضاء الجدد؛ بهدف تعزيز الروابط بين الأعضاء، وإيضاح مسار ومنهجية النادي في برامجه لهذا العام.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس النادي نواف الأحمري رحّب خلالها بالأعضاء الجدد، ومثمناً لإدارة الجامعة تذييل معوقات كانت تكتنف مراحل تدشين النادي، وما تنتظر إدارة الجامعة من النادي تحقيقه، تم استعراض الإنجازات التي حققها النادي خلال العام الجامعي الماضي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، وما تميز به من فعاليات نوعية تم تنفيذها خلال العام المنصرم مشيداً بشموليتها وجودتها، بعد ذلك عرض مرئي عن النادي ونشأته والهيكلة الخاصة به.

كما تناول اللقاء نبذة تعريفية عن الأعضاء الجدد للنادي والدور المأمول منهم خلال العام الدراسي الحالي، الأمر الذي أظهر الحماس والإلهام تجاه رؤية بلادهم.

في ختام اللقاء أتيحت الفرصة لكل فريق بعمل جلسة خاصة يشرح فيها القائد مهام الفريق والأدوار المطلوبة منه، ثم التقطت الصور التذكارية.