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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن

استعرضا أوجه التعاون الأخوي بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

شهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، المستشار الخاص للملك علي الفزاع، مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الملك عبدالله الثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

شهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، المستشار الخاص للملك علي الفزاع، مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:30 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن

استعرضا أوجه التعاون الأخوي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

شهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، المستشار الخاص للملك علي الفزاع، مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.

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