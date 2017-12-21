غارات "التحالف" تسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين غرب تعز

استهدفت آليات ومواقع للمليشيا الانقلابية.. وتدمير طاقمين عسكريين

شنّت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للمليشيا الحوثية الانقلابية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري وفق إخبارية "العربية": استهدفت ثلاث غارات للتحالف أطقمًا حوثية وتجمعًا لعناصر المليشيات المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

يأتي ذلك بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وأشار "التحالف" إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وأكد أن ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.