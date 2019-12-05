أكاديمي يدعو "التعليم" لإعادة النظر في مقرراتها الدراسية المعززة للانتماء الوطني: يكفي "تنظير"!

طالب مدير عام برنامج فطن سابقًا في وزارة التعليم، والبروفسور في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد المشوح، وزارة التعليم بإعادة النظر في المقررات الدراسية التي تعزز الانتماء والهوية الوطنية للطلاب؛ وذلك بأن تكون عميقة جدًا في الانتماء للوطن وحب قيادته، داعيًا إياها إلى التوقف عن المجالات التنظيرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي أقامتها اليوم مدرسة عبدالله بن جبير الابتدائية التابعة لمكتب تعليم قرطبة بالرياض بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتناولت التاريخ السعودي بشكل عام، وأدارها الدكتور عواد الشمري أستاذ التاريخ من جامعة الملك سعود، وشارك فيها الدكتور ضيف الله العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود، والدكتور بندر العصيمي من جامعة الملك سعود، وحضرها مساعد مدير مكتب تعليم قرطبة للشؤون المدرسية محمد الجذعان، ورئيس قسم النشاط حابش العلياني، وقياديون ومشرفون تربويون.

ولفت الدكتور المشوح إلى أن "الطالب يقضي نصف يومه داخل المدرسة، فهي ليست للتعليم والتدريس فحسب، وإنما تقوم بالبناء الفكري والتربوي والقيمي لشخصيته السعودية وإعادة تعزيز القيمة الوطنية لديه، وبالتالي ينبغي إعطاء جميع المؤسسات التعليمية والتربوية مساحة أكبر للعمل على تطوير البناء المعرفي للطلاب.

وتخللت احتفاليات ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين التي أقامتها مدرسة عبدالله بن جبير برامج وأنشطة تربوية.

وقال رائد النشاط محسن المفقاعي بالمدرسة: "نحتفل ووطننا يعيش أبهى صور التقدم على مختلف الصعد سياسية واقتصادية واجتماعية، مضيفًا أنه خلال فترة قصيرة من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم أصبحت المملكة محط أنظار دول العالم المتقدم، إذ إنها على الرغم من حملات التشويه والتشكيك وعلى الرغم من محاولات تأليب الشعب على قيادته، إلا أنها أثبتت تماسكها وتلاحمها قيادةً وشعبًا، وما أدل على ذلك إلا مشاعر الحب والتبجيل والتقدير التي يبوح المواطنون بها في مناسباتهم العامة والخاصة للملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".

فيما قال وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس: "إننا في هذا اليوم الميمون المبارك الذي نحتفل فيه بمرور خمس سنوات على اعتلاء الملك عرش الحكم نستشعر بفخر القفزات الاقتصادية التي تحققت بعد أن أصبحت المملكة عضوًا فاعلاً مجموعة العشرين الاقتصادية، إذ ستحتضن الرياض الاجتماع المقبل، كما أصبحت المملكة وجهة مفضلة للكثير من السياح، سواء للاطلاع على تاريخها العريق وتراثها الثري الضارب في القدم، أو لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية التي انفردت بها على مستوى العالم".

وزاد: "إننا في يومنا هذا نجدد بيعتنا التي في أعناقنا بقيادة قائد المدرسة سعيد الروقي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان سمعًا وطاعة، وإننا على العهد والوفاء باقون، وإننا في الدفاع عن وطننا وعن مكتسباته ثابتون صامدون. نسأل المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين".