"مدير صحة عسير" يُكَرّم فريق البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي "ج"

بعد حصول المنطقة على درعٍ تكريمي من وزير الصحة نظير جهودهم وتميزهم

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه صباح أمس، مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور طارق فلقي، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية وأعضاء فريق البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي (ج)، بعد حصول المنطقة على درع تكريمي من وزير الصحة فهد الجلاجل؛ نظير جهودهم وتميزهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإزالة التهاب الكبد الفيروسي (ج)، خلال عام (٢٠٢١م).

وكرّم "عسيري" أعضاء الفريق والمستشفيات والقطاعات والمراكز المتميزة.

ويشارك في الفحص أكثرُ من ٨٥ مركزًا صحيًّا؛ فيما يبلغ عدد المراكز العلاجية لبرنامج التهاب الكبد الفيروسي (ج) ٢٥ مركزًا منها مركز استشاري بمستشفى عسير المركزي لعلاج الحالات المتقدمة.

جدير بالذكر أن مستهدف المنطقة من الفحص المسحي، هو ٢٢٣ ألفًا، والمستهدف الشهري ١٨٥٨٩، وبلغ ما تم تحقيقه حتى الآن من المستهدف الكلي حوالى (٢٠٠٠٠٠) خلال العشرة الأشهر الأولى من هذا العام.