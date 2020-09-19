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ميناء ينبع يحقق رقماً قياسياً.. شحن 17 ألف طن في 24 ساعة

انعكاس لجهود هيئة الموانئ نحو تعزيز الخدمات ورفع الجودة

حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً بمعدل شحن 17 ألف طن خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير "كلنكر سائب"، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

يأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الآن استقبال سفن من نوع "بانامكس"، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 متراً.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً عدداً من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

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ميناء ينبع يحقق رقماً قياسياً.. شحن 17 ألف طن في 24 ساعة
سبق

حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً بمعدل شحن 17 ألف طن خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير "كلنكر سائب"، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

يأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الآن استقبال سفن من نوع "بانامكس"، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 متراً.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً عدداً من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:30 PM

ميناء ينبع يحقق رقماً قياسياً.. شحن 17 ألف طن في 24 ساعة

انعكاس لجهود هيئة الموانئ نحو تعزيز الخدمات ورفع الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً بمعدل شحن 17 ألف طن خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير "كلنكر سائب"، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

يأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الآن استقبال سفن من نوع "بانامكس"، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 متراً.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً عدداً من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

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