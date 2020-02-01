أمريكا تعتقل قياديًا في تنظيم القاعدة على أراضيها

متهمٌ بقتل ضابطي شرطة في العراق

اعتقلت السلطات الأمريكية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، عراقيًا متهمًا بقتل ضابطي شرطة خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة الفلوجة العراقية.

وأوضح بيان للسلطات القضائية في أريزونا أوردته "رويترز" اليوم (السبت)، أن علي يوسف أحمد النوري (42 عامًا) مطلوب في العراق بتهمة قتل ضابطي الشرطة عمدًا عام 2006.

وأضافت أن قاضيًا عراقيًا أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأمريكية طلبًا بتسليمه.

وذكرت السلطات القضائية أن "النوري" مثُل أمام قاضٍ اتحادي في فينيكس أمس في إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق، بعد إصدار أمر اعتقال بحقه الخميس.

وبيّنت أن تسليم "النوري" يحتاج إلى موافقة محكمة أمريكية وأن وزير الخارجية الأمريكي سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يقدم بيان السلطات القضائية تفاصيل بشأن موعد دخول "النوري" الولايات المتحدة أو مدة إقامته في فينيكس.