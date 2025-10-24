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مختصون: تطوير لائحة التقويم سينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم

أكدوا أن القرار سيسهم في تحسين مستويات الطلاب والطالبات

نوه عدد من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب بمدارس جدة بقرار تطوير المادة الخامسة من لائحة التقويم، التي اعتمدها وزير التعليم.

وأكدوا أن القرار سيسهم بشكل فعال في تحسين مستويات الطلاب والطالبات العلمية من خلال الاختبارات، بالإضافة لتحديد مستوى الطالب والطالبة بدقة أكبر، وجاءت التعديلات على لائحة تقويم الطالب استجابة للتطلعات الوزارية لتحسين الناتج التعليمي والنهوض بمستوياته ومعالجة للمشكلات التربوية التي حدثت عند التطبيق.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم جدة حسن بن يحيى الضامري أن القرار يسهم في رفع التحصيل الدراسي بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى الاهتمام والدافعية للتعلم لدى الطلاب وأولياء أمورهم والاتجاه نحو التحصيل الدراسي ومعالجة الفجوات بين الناتج التعليمي للطلبة ونتائج الاختبارات الدولية.

من جانبه كشف رئيس شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم شمال جدة رمزي بن هاشم الحارثي أن أهم الفروقات بين لائحة تقويم الطالب الصادرة عام 1435هـ واللائحة الجديدة في أن تقويم التحصيل الدراسي للطلاب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي سوف يكون تقويماً مستمراً وختامياً، وذلك من خلال إدراج اختبارات ختامية في نهاية كل فصل دراسي للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، بعكس اللائحة السابقة والتي كانت تعتمد على التقويم المستمر لجميع المواد وفق معايير معينة تعتمد على مستويات الأداء مع بقاء التقويم في الصف الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً، كما هو عليه الآن.

وأشاد مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم بالصفا الدكتور بندر بن صالح العتيبي بتطوير اللائحة، مبيناً أن اعتماد الاختبارات الختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي سيعمل على تنظيم وتوجيه وتقنين العملية التقويمية في المرحلة الابتدائية والذي سينعكس بدوره على الممارسات التدريسية والتعليمية في المرحلة ككل.

بدوره قال المشرف التربوي بتعليم جدة معجب العدواني إن القرار يأتي مواكبًا لتطلعات وزارة التعليم بتحسين نواتج التعلم وتحقيق الرضا بين أوساط المجتمع التعليمي ولما فيه من إتاحة تنوع أدوات التقويم، وكذلك إتاحة فرص أداء اختبارات الدور الثاني لأصحاب الأعذار والغائبين من الطلاب والطالبات .

جدة وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختصون: تطوير لائحة التقويم سينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم
سبق

نوه عدد من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب بمدارس جدة بقرار تطوير المادة الخامسة من لائحة التقويم، التي اعتمدها وزير التعليم.

وأكدوا أن القرار سيسهم بشكل فعال في تحسين مستويات الطلاب والطالبات العلمية من خلال الاختبارات، بالإضافة لتحديد مستوى الطالب والطالبة بدقة أكبر، وجاءت التعديلات على لائحة تقويم الطالب استجابة للتطلعات الوزارية لتحسين الناتج التعليمي والنهوض بمستوياته ومعالجة للمشكلات التربوية التي حدثت عند التطبيق.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم جدة حسن بن يحيى الضامري أن القرار يسهم في رفع التحصيل الدراسي بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى الاهتمام والدافعية للتعلم لدى الطلاب وأولياء أمورهم والاتجاه نحو التحصيل الدراسي ومعالجة الفجوات بين الناتج التعليمي للطلبة ونتائج الاختبارات الدولية.

من جانبه كشف رئيس شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم شمال جدة رمزي بن هاشم الحارثي أن أهم الفروقات بين لائحة تقويم الطالب الصادرة عام 1435هـ واللائحة الجديدة في أن تقويم التحصيل الدراسي للطلاب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي سوف يكون تقويماً مستمراً وختامياً، وذلك من خلال إدراج اختبارات ختامية في نهاية كل فصل دراسي للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، بعكس اللائحة السابقة والتي كانت تعتمد على التقويم المستمر لجميع المواد وفق معايير معينة تعتمد على مستويات الأداء مع بقاء التقويم في الصف الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً، كما هو عليه الآن.

وأشاد مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم بالصفا الدكتور بندر بن صالح العتيبي بتطوير اللائحة، مبيناً أن اعتماد الاختبارات الختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي سيعمل على تنظيم وتوجيه وتقنين العملية التقويمية في المرحلة الابتدائية والذي سينعكس بدوره على الممارسات التدريسية والتعليمية في المرحلة ككل.

بدوره قال المشرف التربوي بتعليم جدة معجب العدواني إن القرار يأتي مواكبًا لتطلعات وزارة التعليم بتحسين نواتج التعلم وتحقيق الرضا بين أوساط المجتمع التعليمي ولما فيه من إتاحة تنوع أدوات التقويم، وكذلك إتاحة فرص أداء اختبارات الدور الثاني لأصحاب الأعذار والغائبين من الطلاب والطالبات .

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:06 PM

مختصون: تطوير لائحة التقويم سينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم

أكدوا أن القرار سيسهم في تحسين مستويات الطلاب والطالبات

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,948

نوه عدد من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب بمدارس جدة بقرار تطوير المادة الخامسة من لائحة التقويم، التي اعتمدها وزير التعليم.

وأكدوا أن القرار سيسهم بشكل فعال في تحسين مستويات الطلاب والطالبات العلمية من خلال الاختبارات، بالإضافة لتحديد مستوى الطالب والطالبة بدقة أكبر، وجاءت التعديلات على لائحة تقويم الطالب استجابة للتطلعات الوزارية لتحسين الناتج التعليمي والنهوض بمستوياته ومعالجة للمشكلات التربوية التي حدثت عند التطبيق.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم جدة حسن بن يحيى الضامري أن القرار يسهم في رفع التحصيل الدراسي بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى الاهتمام والدافعية للتعلم لدى الطلاب وأولياء أمورهم والاتجاه نحو التحصيل الدراسي ومعالجة الفجوات بين الناتج التعليمي للطلبة ونتائج الاختبارات الدولية.

من جانبه كشف رئيس شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم شمال جدة رمزي بن هاشم الحارثي أن أهم الفروقات بين لائحة تقويم الطالب الصادرة عام 1435هـ واللائحة الجديدة في أن تقويم التحصيل الدراسي للطلاب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي سوف يكون تقويماً مستمراً وختامياً، وذلك من خلال إدراج اختبارات ختامية في نهاية كل فصل دراسي للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، بعكس اللائحة السابقة والتي كانت تعتمد على التقويم المستمر لجميع المواد وفق معايير معينة تعتمد على مستويات الأداء مع بقاء التقويم في الصف الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً، كما هو عليه الآن.

وأشاد مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم بالصفا الدكتور بندر بن صالح العتيبي بتطوير اللائحة، مبيناً أن اعتماد الاختبارات الختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي سيعمل على تنظيم وتوجيه وتقنين العملية التقويمية في المرحلة الابتدائية والذي سينعكس بدوره على الممارسات التدريسية والتعليمية في المرحلة ككل.

بدوره قال المشرف التربوي بتعليم جدة معجب العدواني إن القرار يأتي مواكبًا لتطلعات وزارة التعليم بتحسين نواتج التعلم وتحقيق الرضا بين أوساط المجتمع التعليمي ولما فيه من إتاحة تنوع أدوات التقويم، وكذلك إتاحة فرص أداء اختبارات الدور الثاني لأصحاب الأعذار والغائبين من الطلاب والطالبات .

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