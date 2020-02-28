"مستشفى فيصل التخصصي" يؤسِّس شركة رائدة في التصوير الطبي والأشعة

من خلال تشكيل تحالف مع إحدى المؤسسات العريقة في هذا المجال بأوروبا

عقدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تحالفاً مع إحدى الشركات العريقة المشغّلة لقطاع الأشعة في أوروبا لإنشاء شركة متخصصة تكون رائدة في مجال تشغيل وتجهيز قطاعات التصوير الطبي والأشعة التشخيصية على مستوى المنطقة بإمكانات عالمية.

وأبرمت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر ذراعها الاستثمارية شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة من خلال تحالف ثلاثي، اتفاقية لتأسيس الشراكة مع مجموعة ألاينس الطبية، وشركة الجهاز للخدمات الطبية؛ وذلك بهدف اقتناص فرص في قطاع التصوير الطبي والأشعة التشخيصية محلياً وإقليمياً.

وقال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض: المشروع المشترك يهدف إلى تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة تشكل البنية التحتية الرقمية لتطوير أقسام الأشعة في المراكز الطبية في المنطقة وتقديم أفضل الممارسات لمواجهة الحاجة المتزايدة إلى التصوير الطبي والأشعة التشخيصية وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية في هذا المجال وبتكلفة اقتصادية منافسة في ظل خصخصة عديد من القطاعات الصحية الحكومية.

وأضاف: المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تسعى دائماً إلى تقديم أعلى مستوى من الجودة في الخدمات الطبية.

وأردف "الفياض": هذه الشراكة ذات أبعاد إستراتيجية استثمارية على المستويين البشري والمالي من خلال تطوير الكوادر والقوى العاملة في هذا المجال الطبي المهم ورفع كفاءة الخدمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاينس الطبية مارك تشابمان: نحن متحمسون لتقديم خبراتنا الواسعة في مراكز تشخيص الأشعة والتصوير الطبي التي تشمل أكثر من 15 دولة أوروبية لإثراء سوق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط انطلاقاً من المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى تدريب القوى العاملة المحلية على تقديم أفضل الممارسات العالمية لرفع الجودة وتوفير الخدمات الطبية بتكلفة اقتصادية فعالة.

ولفت إلى أن مجموعة ألاينس الطبية تعد واحدة من كبريات شركات مزودي خدمات الأشعة الطبية الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا، وتدير ما يزيد على 300 مركز أشعة على مستوى العالم.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الجهاز للخدمات الطبية سامي العنقري؛ أن هذه الشراكة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات الطبية في مجال الأشعة في المراكز الطبية في المملكة.

وقال "العنقري": شركة الجهاز للخدمات الطبية هي شركة استثمارية تركز على تطوير الأعمال وعلى رأسها الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقوم عملها على عقد شراكات مع شركات تشغيل طبية رائدة عالمياً لرفع كفاءة القطاع الصحي في المنطقة.

في سياق متصل، أوضح مدير شركة الجهاز للخدمات الطبية يوسف حيدر؛ أن هناك نمواً هائلاً في القطاع الصحي السعودي بسبب التوجّه المباشر للخصخصة لبعض القطاعات ابتداءً من قطاع التصوير الطبي والأشعة التشخيصية، مؤكداً عزم الشركة للمساهمة في هذه التطورات.

وعلّق المدير التنفيذي للأشعة في شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة محمد الغامدي؛ بالقول: الاتفاقية تمثل نجاحاً في الجمع بين مجموعة فريدة من الخبرات المحلية والدولية لمجابهة التحديات والمتطلبات المتنامية في مجال التصوير الطبي والأشعة ورفع مستوى القطاع إلى معايير دولية.