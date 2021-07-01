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خطأ "ألو".. "العسكر": "جهيمان" و"داعش" انتسبتا زوراً لـ"الألباني" و"ابن تيمية"

حذّر من اجتزاء الفتاوى وقال: أمرها خطير ولا ينبغي أن تسند إلا لمن وثق في علمه

كشف الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة الدكتور عبدالعزيز العسكر، أن جماعة "جهيمان" انتسبت زوراً للشيخ "الألباني"، واجتزأت فتاواه، وهو الذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد.

وحذر "العسكر"، خلال حديثه لبرنامج #هنا_الرياض" على قناة "الإخبارية"، أمس، بقوله: "الفتوى أمرها خطير، ولذلك لا ينبغي أن تُسند إلا لمن وُثق بعلمه وفضله وفقهه".

وأضاف: "الجماعات الجهادية والقتالية والسياسية التي ظاهرها ديني تجتزئ فتاوى"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن جماعة "جهيمان" اجتزأت فتاوى #الشيخ_الألباني -رحمه الله- وهو بريء من التكفير والتحزّب، والذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد، ومُنح جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة السنة، وليس عندها فيه شك".

وتابع: "جماعة جهيمان انتسبت إليه زوراً، واعتمدت على بعض فتاواه التي اجتزأتها، وهو بريء منها"، لافتاً إلى أن جماعة "داعش" الإرهابية أخذوا فتاوى لشيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله- في التّترس وغيرها، وطبّقوها على أفعالهم القبيحة، وهو بريء منها.

واستدرك: "بل إن ابن تيمية من أكبر دعاة عصمة الدم والمال، لذلك يجب علينا أن نتنبه ونحن نحارب الإرهاب والغلو بألا نخلط الأمور، ولا نجعل الحابل مع النابل، ولا نتطرف نحن أيضاً في حربنا على الإرهاب، فتمتد أيدينا في حربنا لديننا من حيث لا نشعر".

واستغرب، في هذا السياق، حديث من قال بأن الجماعات الإرهابية غيّرت تحيتنا من "ألو" في الهاتف إلى "السلام عليكم" وهذا خطأ، فالسلام عليكم تحية أهل الجنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطأ "ألو".. "العسكر": "جهيمان" و"داعش" انتسبتا زوراً لـ"الألباني" و"ابن تيمية"
سبق

كشف الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة الدكتور عبدالعزيز العسكر، أن جماعة "جهيمان" انتسبت زوراً للشيخ "الألباني"، واجتزأت فتاواه، وهو الذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد.

وحذر "العسكر"، خلال حديثه لبرنامج #هنا_الرياض" على قناة "الإخبارية"، أمس، بقوله: "الفتوى أمرها خطير، ولذلك لا ينبغي أن تُسند إلا لمن وُثق بعلمه وفضله وفقهه".

وأضاف: "الجماعات الجهادية والقتالية والسياسية التي ظاهرها ديني تجتزئ فتاوى"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن جماعة "جهيمان" اجتزأت فتاوى #الشيخ_الألباني -رحمه الله- وهو بريء من التكفير والتحزّب، والذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد، ومُنح جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة السنة، وليس عندها فيه شك".

وتابع: "جماعة جهيمان انتسبت إليه زوراً، واعتمدت على بعض فتاواه التي اجتزأتها، وهو بريء منها"، لافتاً إلى أن جماعة "داعش" الإرهابية أخذوا فتاوى لشيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله- في التّترس وغيرها، وطبّقوها على أفعالهم القبيحة، وهو بريء منها.

واستدرك: "بل إن ابن تيمية من أكبر دعاة عصمة الدم والمال، لذلك يجب علينا أن نتنبه ونحن نحارب الإرهاب والغلو بألا نخلط الأمور، ولا نجعل الحابل مع النابل، ولا نتطرف نحن أيضاً في حربنا على الإرهاب، فتمتد أيدينا في حربنا لديننا من حيث لا نشعر".

واستغرب، في هذا السياق، حديث من قال بأن الجماعات الإرهابية غيّرت تحيتنا من "ألو" في الهاتف إلى "السلام عليكم" وهذا خطأ، فالسلام عليكم تحية أهل الجنة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
12:25 PM

خطأ "ألو".. "العسكر": "جهيمان" و"داعش" انتسبتا زوراً لـ"الألباني" و"ابن تيمية"

حذّر من اجتزاء الفتاوى وقال: أمرها خطير ولا ينبغي أن تسند إلا لمن وثق في علمه

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,330

كشف الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة الدكتور عبدالعزيز العسكر، أن جماعة "جهيمان" انتسبت زوراً للشيخ "الألباني"، واجتزأت فتاواه، وهو الذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد.

وحذر "العسكر"، خلال حديثه لبرنامج #هنا_الرياض" على قناة "الإخبارية"، أمس، بقوله: "الفتوى أمرها خطير، ولذلك لا ينبغي أن تُسند إلا لمن وُثق بعلمه وفضله وفقهه".

وأضاف: "الجماعات الجهادية والقتالية والسياسية التي ظاهرها ديني تجتزئ فتاوى"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن جماعة "جهيمان" اجتزأت فتاوى #الشيخ_الألباني -رحمه الله- وهو بريء من التكفير والتحزّب، والذي عُرف بكونه داعية سلفياً وصاحب توحيد، ومُنح جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة السنة، وليس عندها فيه شك".

وتابع: "جماعة جهيمان انتسبت إليه زوراً، واعتمدت على بعض فتاواه التي اجتزأتها، وهو بريء منها"، لافتاً إلى أن جماعة "داعش" الإرهابية أخذوا فتاوى لشيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله- في التّترس وغيرها، وطبّقوها على أفعالهم القبيحة، وهو بريء منها.

واستدرك: "بل إن ابن تيمية من أكبر دعاة عصمة الدم والمال، لذلك يجب علينا أن نتنبه ونحن نحارب الإرهاب والغلو بألا نخلط الأمور، ولا نجعل الحابل مع النابل، ولا نتطرف نحن أيضاً في حربنا على الإرهاب، فتمتد أيدينا في حربنا لديننا من حيث لا نشعر".

واستغرب، في هذا السياق، حديث من قال بأن الجماعات الإرهابية غيّرت تحيتنا من "ألو" في الهاتف إلى "السلام عليكم" وهذا خطأ، فالسلام عليكم تحية أهل الجنة.

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