صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.

شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-11 صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية. وأضاف الرائد الكريديس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 09:25 PM

اخر تعديل 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 10:02 PM

شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة





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صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.

وأضاف الرائد الكريديس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.