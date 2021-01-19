وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، بأن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطاعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل، لاعتداءات ليلة أمس؛ داعيةً وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام.

نفت العراق، الأنباء التي تحدثت عن تعرض قطاعات تابعة للقوات الأمنية العراقية، لهجمات بشمال محافظة بابل ليلة أمس.

العراق ينفي تَعرُّض قطاعات أمنية بشمال محافظة بابل لهجمات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-19 نفت العراق، الأنباء التي تحدثت عن تعرض قطاعات تابعة للقوات الأمنية العراقية، لهجمات بشمال محافظة بابل ليلة أمس. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، بأن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطاعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل، لاعتداءات ليلة أمس؛ داعيةً وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 11:33 AM

العراق ينفي تَعرُّض قطاعات أمنية بشمال محافظة بابل لهجمات دعت وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات





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نفت العراق، الأنباء التي تحدثت عن تعرض قطاعات تابعة للقوات الأمنية العراقية، لهجمات بشمال محافظة بابل ليلة أمس.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، بأن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطاعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل، لاعتداءات ليلة أمس؛ داعيةً وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام.