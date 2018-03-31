النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جازان: حملة "معًا ضد التطرف" ترسّخ قيم الانتماء للوطن

أكد أنها استكمال لتعزيز الوعي الفكري ضد الجماعات الإرهابية

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم؛ حملة جامعة جازان لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف تحت عنوان "معًا ضد التطرف الفكري"، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان الدكتور محمد الخضي.

وأكد رئيس الجامعة أن الحملة تأتي للتحذير من خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وللتأكيد على أن الجامعة ستتعامل بحزم تجاه أي مخالفات فكرية متطرفة من منسوبيها أو طلبتها.

وشدد على أهمية ترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة؛ استكمالًا لجهود الجامعة في تعزيز الوعي الفكري ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعميق الوسطية والاعتدال والتسامح فكراً وسلوكاً لدى منسوبيها وأفراد المجتمع.

وتأتي هذه الحملة التي تطلقها الجامعة لحماية المجتمع وتعزيز وحدة الصف، والوقاية من شرور وفتن المنظمات والجماعات الإرهابية التي لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المستترة بالدين.

ونوه نائب أمير جازان إلى أهداف الحملة والدور الهام الذي تقوم به الجامعة لتوعية المجتمع من التطرف والتحزب، مؤكدًا على اتخاذ الوسطية والاعتدال منهجًا، كما حث عليها ديننا الحنيف وقيادتنا الرشيدة حفظها الله، متمنيًا للقائمين على الحملة التوفيق والنجاح.

وبيّن الدكتور مرعي القحطاني أن الجامعة تسعى إلى القيام بدورها في تعزيز الوعي الفكري لدى منسوبيها، من خلال التأكيد على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، ورفع مستوى وعي منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات بالمهددات التي تسببها الأفكار المتطرفة على حياتهم، ومستقبلهم، وأمن بلادهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان: حملة "معًا ضد التطرف" ترسّخ قيم الانتماء للوطن
سبق

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم؛ حملة جامعة جازان لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف تحت عنوان "معًا ضد التطرف الفكري"، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان الدكتور محمد الخضي.

وأكد رئيس الجامعة أن الحملة تأتي للتحذير من خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وللتأكيد على أن الجامعة ستتعامل بحزم تجاه أي مخالفات فكرية متطرفة من منسوبيها أو طلبتها.

وشدد على أهمية ترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة؛ استكمالًا لجهود الجامعة في تعزيز الوعي الفكري ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعميق الوسطية والاعتدال والتسامح فكراً وسلوكاً لدى منسوبيها وأفراد المجتمع.

وتأتي هذه الحملة التي تطلقها الجامعة لحماية المجتمع وتعزيز وحدة الصف، والوقاية من شرور وفتن المنظمات والجماعات الإرهابية التي لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المستترة بالدين.

ونوه نائب أمير جازان إلى أهداف الحملة والدور الهام الذي تقوم به الجامعة لتوعية المجتمع من التطرف والتحزب، مؤكدًا على اتخاذ الوسطية والاعتدال منهجًا، كما حث عليها ديننا الحنيف وقيادتنا الرشيدة حفظها الله، متمنيًا للقائمين على الحملة التوفيق والنجاح.

وبيّن الدكتور مرعي القحطاني أن الجامعة تسعى إلى القيام بدورها في تعزيز الوعي الفكري لدى منسوبيها، من خلال التأكيد على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، ورفع مستوى وعي منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات بالمهددات التي تسببها الأفكار المتطرفة على حياتهم، ومستقبلهم، وأمن بلادهم.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:47 PM

نائب أمير جازان: حملة "معًا ضد التطرف" ترسّخ قيم الانتماء للوطن

أكد أنها استكمال لتعزيز الوعي الفكري ضد الجماعات الإرهابية

A A A
فهد كاملي - جازان
1
190

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم؛ حملة جامعة جازان لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف تحت عنوان "معًا ضد التطرف الفكري"، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان الدكتور محمد الخضي.

وأكد رئيس الجامعة أن الحملة تأتي للتحذير من خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وللتأكيد على أن الجامعة ستتعامل بحزم تجاه أي مخالفات فكرية متطرفة من منسوبيها أو طلبتها.

وشدد على أهمية ترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة؛ استكمالًا لجهود الجامعة في تعزيز الوعي الفكري ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعميق الوسطية والاعتدال والتسامح فكراً وسلوكاً لدى منسوبيها وأفراد المجتمع.

وتأتي هذه الحملة التي تطلقها الجامعة لحماية المجتمع وتعزيز وحدة الصف، والوقاية من شرور وفتن المنظمات والجماعات الإرهابية التي لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المستترة بالدين.

ونوه نائب أمير جازان إلى أهداف الحملة والدور الهام الذي تقوم به الجامعة لتوعية المجتمع من التطرف والتحزب، مؤكدًا على اتخاذ الوسطية والاعتدال منهجًا، كما حث عليها ديننا الحنيف وقيادتنا الرشيدة حفظها الله، متمنيًا للقائمين على الحملة التوفيق والنجاح.

وبيّن الدكتور مرعي القحطاني أن الجامعة تسعى إلى القيام بدورها في تعزيز الوعي الفكري لدى منسوبيها، من خلال التأكيد على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، ورفع مستوى وعي منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات بالمهددات التي تسببها الأفكار المتطرفة على حياتهم، ومستقبلهم، وأمن بلادهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,995

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة