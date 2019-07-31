غداً.. مهرجان "ولي العهد للهجن 2" يستقبل زواره في 20 فعالية

معارض ومنحوتات ومراسم للطفل مدينة للسيرك والعروض البهلوانية

يستعد الاتحاد السعودي للهجن لإطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم غد الخميس الموافق 29 ذي القعدة الجاري في حديقة الملك فيصل بالطائف التي تشهد استعدادات مكثّفة هذه الأيام.

وتمتد أعمال التطوير إلى جميع مساحات الحديقة من سفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تشجير، فيما تم استحداث بوابة رئيسية وصالات للعروض الجديدة التي تشهدها الطائف لأول مرة.

وتتخطى فعاليات مهرجان الهجن حاجز الـ20 فعالية متنوعة، منها المتحف الذي يستعرض أكبر مجسّم للهجن، سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، بالإضافة للسوق الشعبي، ويضم 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكاوي والقصائد عن الهجن وتاريخها.

وسيجد زائر المهرجان الفنون التشكيلية، من معارض، ومنحوتات، ومراسم للطفل، تتخللها معزوفات كاملة على الطبول، فضلاً عن العرض الماسي، وعروض النار، والعروض المتجوّلة، والعزف على البيانو من ارتفاع 5 أمتار، وعروض الليزر، وفرقة المستحيل، والعروض الفنية، فيما خصصت مدينة للسيرك والعروض البهلوانية والترفيهية للأسر ومنطقة الترفيه والتحديات الرياضية المتنوعة.

ويتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن كثب تفاصيل مهرجان الهجن والدفع به لإنجاحه؛ بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح الأمير أنه تم الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات التي ستنطلق في 14 ذي الحجة القادم، بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

من جهته، بين المتحدث الرسمي لاتحاد الهجن صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد يضم 439 شوطاً، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوط، فيما ستكون أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطً، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً. وذكر أن المهرجان حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.