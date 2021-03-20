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مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتكبدها خسائر فادحة

دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعيتها عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته ميليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

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مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز
سبق

دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعيتها عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته ميليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
10:20 AM

مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتكبدها خسائر فادحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعيتها عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته ميليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

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