تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لخوض المنافسة للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياءEuPhO 2020 في دورته الرابعة، التي تقام في رومانيا عن بُعد هذا العام , خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020، بمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة. ويمثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق يضم 5 طلاب، هم: حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء. وجرى ترشيح الفريق السعودي المشارك بعد اختبارات دورية، أشرف على تدريبهم فيها خبراء سعوديون وأجانب، وجرى تدريب الطلاب على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة تم تصميمها خصيصاً لمسابقات محلية ودولية. وتميز البرنامج التدريبي الذي خضع له الطلاب على مدار 3 سنوات؛ بواقع عدد (3000) ساعة تدريبية، بوجود أدوات صممت خصيصاً لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز تمثل تحدياً للطلاب وتؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، والمسابقات الدولية التي ستشارك فيها المملكة في عام 2020. وسيؤدي الطلاب اختبارين في يومين مستقلين؛ الأول اختبار نظري يوم الاثنين الموافق 20 يوليو الجاري، والاختبار الثاني عملي، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، والاختبار العملي عبارة عن محاكاة لتجربة فيزيائية مماثلة للتجارب التي تتم عادة في المسابقة وتحتوي على أفكار جديدة ومتجددة، على أن تكون مدة كل اختبار 5 ساعات، بوجود رقابة محلية وكاميرات مراقبة من اللجنة المنظمة. وحققت المملكة ميداليتين ذهبية وبرونزية في أول مشاركة لها في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2019 والذي أقيم في جمهورية لاتفيا. ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، انطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة، ويعتمد مفهوم أولمبياد EuPhO على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

عبر 5 طلاب.. المملكة تخوض المنافسة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-19 تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لخوض المنافسة للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياءEuPhO 2020 في دورته الرابعة، التي تقام في رومانيا عن بُعد هذا العام , خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020، بمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة.

ويمثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق يضم 5 طلاب، هم: حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء.

وجرى ترشيح الفريق السعودي المشارك بعد اختبارات دورية، أشرف على تدريبهم فيها خبراء سعوديون وأجانب، وجرى تدريب الطلاب على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة تم تصميمها خصيصاً لمسابقات محلية ودولية.

وتميز البرنامج التدريبي الذي خضع له الطلاب على مدار 3 سنوات؛ بواقع عدد (3000) ساعة تدريبية، بوجود أدوات صممت خصيصاً لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز تمثل تحدياً للطلاب وتؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، والمسابقات الدولية التي ستشارك فيها المملكة في عام 2020.

وسيؤدي الطلاب اختبارين في يومين مستقلين؛ الأول اختبار نظري يوم الاثنين الموافق 20 يوليو الجاري، والاختبار الثاني عملي، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، والاختبار العملي عبارة عن محاكاة لتجربة فيزيائية مماثلة للتجارب التي تتم عادة في المسابقة وتحتوي على أفكار جديدة ومتجددة، على أن تكون مدة كل اختبار 5 ساعات، بوجود رقابة محلية وكاميرات مراقبة من اللجنة المنظمة.

وحققت المملكة ميداليتين ذهبية وبرونزية في أول مشاركة لها في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2019 والذي أقيم في جمهورية لاتفيا.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، انطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة، ويعتمد مفهوم أولمبياد EuPhO على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 04:08 PM

عبر 5 طلاب.. المملكة تخوض المنافسة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020 بمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة تقام في رومانيا عن بُعد هذا العام





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5 مشاركة

تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لخوض المنافسة للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياءEuPhO 2020 في دورته الرابعة، التي تقام في رومانيا عن بُعد هذا العام , خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020، بمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة.

ويمثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق يضم 5 طلاب، هم: حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء.

وجرى ترشيح الفريق السعودي المشارك بعد اختبارات دورية، أشرف على تدريبهم فيها خبراء سعوديون وأجانب، وجرى تدريب الطلاب على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة تم تصميمها خصيصاً لمسابقات محلية ودولية.

وتميز البرنامج التدريبي الذي خضع له الطلاب على مدار 3 سنوات؛ بواقع عدد (3000) ساعة تدريبية، بوجود أدوات صممت خصيصاً لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز تمثل تحدياً للطلاب وتؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، والمسابقات الدولية التي ستشارك فيها المملكة في عام 2020.

وسيؤدي الطلاب اختبارين في يومين مستقلين؛ الأول اختبار نظري يوم الاثنين الموافق 20 يوليو الجاري، والاختبار الثاني عملي، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، والاختبار العملي عبارة عن محاكاة لتجربة فيزيائية مماثلة للتجارب التي تتم عادة في المسابقة وتحتوي على أفكار جديدة ومتجددة، على أن تكون مدة كل اختبار 5 ساعات، بوجود رقابة محلية وكاميرات مراقبة من اللجنة المنظمة.

وحققت المملكة ميداليتين ذهبية وبرونزية في أول مشاركة لها في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2019 والذي أقيم في جمهورية لاتفيا.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، انطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة، ويعتمد مفهوم أولمبياد EuPhO على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.