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مقبرة المعلا.. هنا يرقد الرفات الطاهر زوج الرسول وابناه

تستوعب سنويًّا 7 آلاف متوفى وكانت تستخدم قبل 1400 سنة

تحتضن مقبرة المعلا الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وابنيه (القاسم، وعبدالله)، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

وتقع مقبرة المعلا على سفح جبل الحجون في الجنوب الغربي الذي يمتد من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.

ويطلق عليها اسم مقبرة المعلا -بدون التاء المربوطة- أو مقبرة أهل مكة، سميت المعلا بهذا الاسم نظرًا؛ لأنها تقع في أعلى مكة، وهي في نفس الموقع القديم الذي كانت عليه في الجاهلية والإسلام.

وفي إحصائية حصلت "سبق" عليها من أمانة العاصمة المقدسة؛ فإن عدد القبور بمقبرة المعلا حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالى 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

وتستخدم ثلاث مقابر للدفن في مكة هي؛ مقبرة المعلا، ومقبرة الشرائع، ومقبرة شهداء الحرم، بالإضافة إلى مقبرتين موسميتين تُستخدمان في مواسم الحج فقط؛ هي مقبرة عرفات ومقبرة ربوة الحضارم بمنى.

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تكثف في موسم الحج القوى العاملة بجميع المقابر؛ لاستيعاب الزيادة في أعداد المتوفين خلال الموسم.

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مقبرة المعلا.. هنا يرقد الرفات الطاهر زوج الرسول وابناه
سبق

تحتضن مقبرة المعلا الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وابنيه (القاسم، وعبدالله)، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

وتقع مقبرة المعلا على سفح جبل الحجون في الجنوب الغربي الذي يمتد من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.

ويطلق عليها اسم مقبرة المعلا -بدون التاء المربوطة- أو مقبرة أهل مكة، سميت المعلا بهذا الاسم نظرًا؛ لأنها تقع في أعلى مكة، وهي في نفس الموقع القديم الذي كانت عليه في الجاهلية والإسلام.

وفي إحصائية حصلت "سبق" عليها من أمانة العاصمة المقدسة؛ فإن عدد القبور بمقبرة المعلا حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالى 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

وتستخدم ثلاث مقابر للدفن في مكة هي؛ مقبرة المعلا، ومقبرة الشرائع، ومقبرة شهداء الحرم، بالإضافة إلى مقبرتين موسميتين تُستخدمان في مواسم الحج فقط؛ هي مقبرة عرفات ومقبرة ربوة الحضارم بمنى.

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تكثف في موسم الحج القوى العاملة بجميع المقابر؛ لاستيعاب الزيادة في أعداد المتوفين خلال الموسم.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
11:04 AM

مقبرة المعلا.. هنا يرقد الرفات الطاهر زوج الرسول وابناه

تستوعب سنويًّا 7 آلاف متوفى وكانت تستخدم قبل 1400 سنة

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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تحتضن مقبرة المعلا الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وابنيه (القاسم، وعبدالله)، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

وتقع مقبرة المعلا على سفح جبل الحجون في الجنوب الغربي الذي يمتد من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.

ويطلق عليها اسم مقبرة المعلا -بدون التاء المربوطة- أو مقبرة أهل مكة، سميت المعلا بهذا الاسم نظرًا؛ لأنها تقع في أعلى مكة، وهي في نفس الموقع القديم الذي كانت عليه في الجاهلية والإسلام.

وفي إحصائية حصلت "سبق" عليها من أمانة العاصمة المقدسة؛ فإن عدد القبور بمقبرة المعلا حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالى 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

وتستخدم ثلاث مقابر للدفن في مكة هي؛ مقبرة المعلا، ومقبرة الشرائع، ومقبرة شهداء الحرم، بالإضافة إلى مقبرتين موسميتين تُستخدمان في مواسم الحج فقط؛ هي مقبرة عرفات ومقبرة ربوة الحضارم بمنى.

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تكثف في موسم الحج القوى العاملة بجميع المقابر؛ لاستيعاب الزيادة في أعداد المتوفين خلال الموسم.

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