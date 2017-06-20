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إقبال كبير على الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص بـ"جامعة الإمام".. والنهاية 30 شوال

دعت المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط لسرعة إكمال بياناتهم قبل 20 شوال

لقيت الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص (الرياضي، السياسي، الصحي، التربوي) التي طرحتها كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ابتداءً من الفصل الدراسي القادم، إقبالاً كبيرًا من الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج النوعية المتخصصة التي تعد الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعلنت كلية الإعلام والاتصال أنها استقطبت نخبة مميزة من المهنيين والخبراء والأكاديميين للتدريس فيها، مع التركيز على الجوانب العملية، لتغطية احتياجات السوق السعودي لمثل هذه التخصصات الإستراتيجية النوعية، التي طُرحت بعد إجراء دراسات مقارنة مع التجارب العالمية، واستطلاعات متعددة لآراء الخبراء والجهات الحكومية الأهلية ذات الصلة، مع تحكيم المواد والبرامج المقدمة من خبراء ومهنيين في تخصصات الدبلومات، إضافةً إلى اعتمادها وتصنيفها من وزارة الخدمة المدنية.

وودعت الكلية المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة إكمال بياناتهم الناقصة، لقبولهم مبدئيًا، قبل تاريخ 20 شوال الجاري، حيث سيتم بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة سابقًا بتاريخ 30 شوال الجاري، قبول المتقدمين الاحتياط الذين تنطبق عليهم الشروط، في ظل الضغط الكبير والإقبال على التسجيل من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدبلومات.

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إقبال كبير على الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص بـ"جامعة الإمام".. والنهاية 30 شوال
سبق

لقيت الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص (الرياضي، السياسي، الصحي، التربوي) التي طرحتها كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ابتداءً من الفصل الدراسي القادم، إقبالاً كبيرًا من الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج النوعية المتخصصة التي تعد الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعلنت كلية الإعلام والاتصال أنها استقطبت نخبة مميزة من المهنيين والخبراء والأكاديميين للتدريس فيها، مع التركيز على الجوانب العملية، لتغطية احتياجات السوق السعودي لمثل هذه التخصصات الإستراتيجية النوعية، التي طُرحت بعد إجراء دراسات مقارنة مع التجارب العالمية، واستطلاعات متعددة لآراء الخبراء والجهات الحكومية الأهلية ذات الصلة، مع تحكيم المواد والبرامج المقدمة من خبراء ومهنيين في تخصصات الدبلومات، إضافةً إلى اعتمادها وتصنيفها من وزارة الخدمة المدنية.

وودعت الكلية المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة إكمال بياناتهم الناقصة، لقبولهم مبدئيًا، قبل تاريخ 20 شوال الجاري، حيث سيتم بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة سابقًا بتاريخ 30 شوال الجاري، قبول المتقدمين الاحتياط الذين تنطبق عليهم الشروط، في ظل الضغط الكبير والإقبال على التسجيل من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدبلومات.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:37 PM

إقبال كبير على الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص بـ"جامعة الإمام".. والنهاية 30 شوال

دعت المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط لسرعة إكمال بياناتهم قبل 20 شوال

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عيسى الحربي - الرياض
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3,145

لقيت الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص (الرياضي، السياسي، الصحي، التربوي) التي طرحتها كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ابتداءً من الفصل الدراسي القادم، إقبالاً كبيرًا من الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج النوعية المتخصصة التي تعد الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعلنت كلية الإعلام والاتصال أنها استقطبت نخبة مميزة من المهنيين والخبراء والأكاديميين للتدريس فيها، مع التركيز على الجوانب العملية، لتغطية احتياجات السوق السعودي لمثل هذه التخصصات الإستراتيجية النوعية، التي طُرحت بعد إجراء دراسات مقارنة مع التجارب العالمية، واستطلاعات متعددة لآراء الخبراء والجهات الحكومية الأهلية ذات الصلة، مع تحكيم المواد والبرامج المقدمة من خبراء ومهنيين في تخصصات الدبلومات، إضافةً إلى اعتمادها وتصنيفها من وزارة الخدمة المدنية.

وودعت الكلية المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة إكمال بياناتهم الناقصة، لقبولهم مبدئيًا، قبل تاريخ 20 شوال الجاري، حيث سيتم بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة سابقًا بتاريخ 30 شوال الجاري، قبول المتقدمين الاحتياط الذين تنطبق عليهم الشروط، في ظل الضغط الكبير والإقبال على التسجيل من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدبلومات.

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