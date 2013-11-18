النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة مكة": القبض على 14 مقيمًا و5 مخالفين لسرقة الكيابل والقواطع الكهربائية

من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة مكة": القبض على 14 مقيمًا و5 مخالفين لسرقة الكيابل والقواطع الكهربائية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
10:45 PM

"شرطة مكة": القبض على 14 مقيمًا و5 مخالفين لسرقة الكيابل والقواطع الكهربائية

من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
976

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,590
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,230

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة