صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

"شرطة مكة": القبض على 14 مقيمًا و5 مخالفين لسرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-17 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 10:45 PM

"شرطة مكة": القبض على 14 مقيمًا و5 مخالفين لسرقة الكيابل والقواطع الكهربائية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.