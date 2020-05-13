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الأراضي الفلسطينية تسجل أول إصابة بـ"كورونا" منذ 5 أيام

عدد المرضى يرتفع إلى 548

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أية حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 548؛ منها 173 حالة بين الفلسطينيين في القدس.

وذكرت "الكيلة" في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابة الجديدة لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سُجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل القدس وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت أن 562 حالة جديدة أُدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليًّا في الحجر 14510.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم عن حالتَيْ وفاة بفيروس كورونا لسيدة ورجل في الثانية الخمسين من العمر من أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 77 حالة وفاة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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الأراضي الفلسطينية تسجل أول إصابة بـ"كورونا" منذ 5 أيام
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أية حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 548؛ منها 173 حالة بين الفلسطينيين في القدس.

وذكرت "الكيلة" في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابة الجديدة لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سُجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل القدس وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت أن 562 حالة جديدة أُدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليًّا في الحجر 14510.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم عن حالتَيْ وفاة بفيروس كورونا لسيدة ورجل في الثانية الخمسين من العمر من أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 77 حالة وفاة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
06:38 PM

الأراضي الفلسطينية تسجل أول إصابة بـ"كورونا" منذ 5 أيام

عدد المرضى يرتفع إلى 548

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أية حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 548؛ منها 173 حالة بين الفلسطينيين في القدس.

وذكرت "الكيلة" في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابة الجديدة لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سُجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل القدس وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت أن 562 حالة جديدة أُدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليًّا في الحجر 14510.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم عن حالتَيْ وفاة بفيروس كورونا لسيدة ورجل في الثانية الخمسين من العمر من أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 77 حالة وفاة.

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