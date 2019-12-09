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شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020

عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.

خادم الحرمين الشريفين موازنة العام المالي القادم 2020

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شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020
سبق

عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
07:32 PM

شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
10,383

عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.

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70 مليار ..

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