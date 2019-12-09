عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.
شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020
عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.خادم الحرمين الشريفين موازنة العام المالي القادم 2020
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شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020عبدالله البرقاوي سبق 2019-12-09
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
07:32 PM
شاهد.. لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين لموازنة 2020
عرضت قناة "الإخبارية" مشاهد للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لموازنة العام المالي القادم 2020.
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