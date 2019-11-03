أبرز الأسئلة الشائعة عن اكتتاب أرامكو.. الشركة تجيب

نشرت أرامكو السعودية إجابات لأبرز التساؤلات عن كيفية الاكتتاب في أسهمها.

وبيّنت أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن آلية وكيفية الاكتتاب لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت الشركة أن حكومة المملكة العربية السعودية هي التي تبيع الأسهم بوصفها المساهم في الشركة.

وبيّنت أن أسهم الشركة ستدرج في سوق "تداول"، وهي سوق الأسهم الأساسية في المملكة العربية السعودية.

ودعت الراغبين في الاكتتاب إلى قراءة المعلومات المتاحة في نشرة الإصدار بمجرد نشرها، والتواصل مع مصرف المكتتب أو أي من البنوك المستلمة المدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة، وتتوفر قائمة بالبنوك المشاركة على الموقع الإلكتروني للشركة.

وفيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة وإجاباتها:

- أين أذهب لكي أتقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم؟

بالاعتماد على بنكك، ثمة عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها؛ وهي: إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو ماكينات الصرف الآلي، أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

للأسئلة والاستفسارات، يرجى التواصل مع البنك الذي تتعامل معه.

- البنك الذي أتعامل معه غير موجود في القائمة، ماذا يمكنني أن أفعل؟

البنوك المدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقي الطلبات.

رجاء التواصل مع أي بنك تختاره من هذه القائمة لكي تناقش معه عملية تقديم الطلب.

من يمكنه شراء الأسهم؟

يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم؛ إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

- أين يمكنني إيجاد نموذج التقديم؟

نموذج التقديم متاح عبر البنوك المشاركة بمجرد إتاحة المجال للاكتتاب في الطرح. قائمة البنوك المشاركة مدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- ما هو أقل مبلغ يمكنني استثماره لكي أتمكن من شراء أسهم؟

سيتم الإعلان في وقت لاحق عن آلية وكيفية الاكتتاب لمن تنطبق عليهم الشروط. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط: ipo.saudiaramco.com، وكذلك عبر البنوك المشاركة.

- ما هو أكبر مبلغ يمكنني استثماره؟

لا يوجد سقف محدد لذلك.

- كم سيبلغ سعر السهم؟

سيتم تحديد النطاق السعري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح العام الأولى، وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة الاكتتاب.

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

أولًا: ينبغي عليك قراءة كل المعلومات المتاحة حول الطرح العام؛ بما في ذلك نشرة الإصدار، والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، وتتضمن كافة معلومات الشركة والمعلومات المالية؛ بما في ذلك تقييم عوامل المخاطرة.

سيعلن عن النطاق السعري للأسهم في الوقت المناسب، ثم سيتعين عليك تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره بناءً على الحد الأعلى لهذا النطاق السعري.

وفي حال قررت تقديم الطلب؛ يمكنك القيام بذلك عن طريق التواصل مع أحد البنوك المستلمة. وتوجد تفاصيل هذه البنوك على الموقع الإلكتروني للشركة.

بعد تقديم الطلب؛ سيتم في نهاية العملية إبلاغك بعدد الأسهم المخصصة لك وسعرها.

- هل سيتم تقديم أسهم مكافأة (أسهم مجانية)، أو خصم على الأسهم أو أي نوع آخر من الحوافز المتاحة للاستثمار في الاكتتاب؟

سيحصل شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة (180) يومًا على (1) سهم مجاني لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب؛ بما يصل إلى (100) سهم مجاني.

- هل يمكنني التقدم بطلبات بالنيابة عن أفراد الأسرة الآخرين، بما في ذلك الأطفال؟

رَب الأسرة بإمكانه الاكتتاب ومن لديه وكالة. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار لمعرفة مزيد من المعلومات.

- ما هو المبلغ الذي ينبغي عليّ استثماره؟

ينبغي عليك اتخاذ القرار بالاستثمار من عدمه، ومبلغ الاستثمار؛ بناء على ظروفك الخاصة، وبعد الاطلاع بتدبر على كل المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار التي يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي حال كانت لديك أسئلة إضافية، يرجى التواصل مع مستشارك المالي/بنكك.

- أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول أرامكو السعودية؟

نشرة إصدار الشركة ستتاح على موقع الشركة الإلكتروني وعلى المواقع الإلكترونية للبنوك المستلمة، وهو يشمل كل المعلومات التفصيلية حول الشركة والمعلومات المالية؛ بما في ذلك تقييم عوامل المخاطرة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة قسم الطرح العام الأولى بالموقع الإلكتروني لأرامكو السعودية.