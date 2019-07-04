النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد العربي لكرة القدم يفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة

عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره إلى المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضورًا متميزًا في الموسم الماضي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداءً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد العربي لكرة القدم يفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة
سبق

عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره إلى المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضورًا متميزًا في الموسم الماضي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداءً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:21 PM

الاتحاد العربي لكرة القدم يفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
66

عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره إلى المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضورًا متميزًا في الموسم الماضي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداءً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,616
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,456
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة