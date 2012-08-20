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تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".

وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

الأهلي عمر السومة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"
سبق

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".

وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:50 PM

تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".

وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

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