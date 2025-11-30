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بينهم 7 أسود وذئبان ونمر.. ضبط موقع للاتجار بحيوانات مهددة بالانقراض في جدة

الأمن البيئي: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة، وهي (7) أسود و(3) ضباع وذئبان وثعلبان ونمر، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

وذكر أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد "المالكي" على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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بينهم 7 أسود وذئبان ونمر.. ضبط موقع للاتجار بحيوانات مهددة بالانقراض في جدة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة، وهي (7) أسود و(3) ضباع وذئبان وثعلبان ونمر، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

وذكر أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد "المالكي" على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
02:54 PM

بينهم 7 أسود وذئبان ونمر.. ضبط موقع للاتجار بحيوانات مهددة بالانقراض في جدة

الأمن البيئي: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة، وهي (7) أسود و(3) ضباع وذئبان وثعلبان ونمر، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

وذكر أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد "المالكي" على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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