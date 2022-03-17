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"الخريف" عقب زيارته لمصانع منتجات طبية بالرياض: إمكانات تبعث على الفخر

وزير الصناعة أكد على دعم مصانع المنتجات الطبية في مواجهة فيروس "كورونا"

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، المدينة الصناعية الثانية بالرياض، حيث كان في استقباله النائب المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، ومسؤولو المدينة.

وخلال جولته، تفقّد "الخريف" مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، الذي تبلغ مساحته 12،600 م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.

واستمع إلى شرح مُفصّل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، حيث تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي الذي يشهد تنامياً متسارعاً في الطلب أفرزته ظروف المرحلة الحالية، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد - 19". كما شملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع مخابز هرفي، ومصنع الشريف للكرتون.

وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

وزير الصناعة والثروة المعدنية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" عقب زيارته لمصانع منتجات طبية بالرياض: إمكانات تبعث على الفخر
سبق

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، المدينة الصناعية الثانية بالرياض، حيث كان في استقباله النائب المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، ومسؤولو المدينة.

وخلال جولته، تفقّد "الخريف" مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، الذي تبلغ مساحته 12،600 م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.

واستمع إلى شرح مُفصّل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، حيث تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي الذي يشهد تنامياً متسارعاً في الطلب أفرزته ظروف المرحلة الحالية، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد - 19". كما شملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع مخابز هرفي، ومصنع الشريف للكرتون.

وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:23 PM

"الخريف" عقب زيارته لمصانع منتجات طبية بالرياض: إمكانات تبعث على الفخر

وزير الصناعة أكد على دعم مصانع المنتجات الطبية في مواجهة فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، المدينة الصناعية الثانية بالرياض، حيث كان في استقباله النائب المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، ومسؤولو المدينة.

وخلال جولته، تفقّد "الخريف" مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، الذي تبلغ مساحته 12،600 م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.

واستمع إلى شرح مُفصّل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، حيث تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي الذي يشهد تنامياً متسارعاً في الطلب أفرزته ظروف المرحلة الحالية، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد - 19". كما شملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع مخابز هرفي، ومصنع الشريف للكرتون.

وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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