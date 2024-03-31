شاهد من البجيري .. تجربة الرسم في الهواء الطلق تبث الحياة وتكشف المواهب

تستبق مشاريع الرياض الأربعة وتحول العاصمة إلى متحف يحتضن الإبداعات

استوقفت لوحات بيضاء، وُضعت فوق حوامل خشبية، وبجانبها أدوات رسم متكاملة، من ألوان وريش، الأسر والأفراد الذين يمرون بساحة البجيري في الدرعية، وكأنها تدعوهم إلى الدخول في تجربة رسم في الهواء الطلق، واختبار طاقاتهم الفنية، في تحويل اللوحات البيضاء إلى رسومات "إبداعية"، وخيال واسع.

وبين المسطحات الخضراء، وتحديداً في الساحة الملاصقة لمسجد "الظويهرة" الطيني، يقف أشهر الفنانين التشكيليين السعوديين "عثمان الخزيم"؛ منهمكاً في لوحته التي يحاكي بها قصور الدرعية قديماً، ثم يحلق حوله الهواة للاستمتاع بريشته وأقلامه، قبل أن يتناول أحدهم الألوان للمشاركة في إتمام اللوحة، وهو الهدف الذي تُقام من خلاله الفعالية يوم السبت من كل أسبوع.

ولم تخلُ منطقة البجيري أيضاً من فنانين محترفين انتشروا في المكان، وأمسكوا بريشاتهم، وأخذوا يرسمون من وحي خيالهم، لوحات إبداعية، بعضها لأماكن تراثية مشهورة في المملكة، والبعض الآخر لمناظر طبيعية خلابة، ووجوه إنسانية وغيرها، وخلال ساعات، تحولت ساحة البجيري، إلى متحف فني كبير، يجتذب أفراد الأسرة جميعاً، من رجال ونساء وأطفال، تسابقوا في رسم لوحات فنية، تتفاوت بين "الإبداع" و"الهواية"، والتجربة الخجولة.

وتستبق "البجيري"؛ بهذا المشهد الفني الرائع، إتمام المشاريع الأربعة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، في 19 مارس الجاري، في العاصمة الرياض، وتشتمل على: "حديقة الملك سلمان"، و"الرياض الخضراء"، و"الرياض آرت"، وأخيراً مشروع "المسار الرياضي".

وتهدف هذه المشاريع مجتمعة، إلى تعزيز الجوانب الفنية والثقافية في الرياض، عبر إنشاء مجموعة من المتاحف الفنية والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية، من خلال تنفيذ 1000 مَعلم وعمل من إبداعات فنانين محليين وعالميين.

وفي ساحة البجيري، دفعت علياء المحمود؛ ابنتها ذات السنوات التسع، للإمساك بريشة الألوان، ورسم ما يحلو لها، ووقفت تتابع ماذا ستفعل، في المقابل، وضع "خالد السليم"؛ صورة لورد وأشجار أمام ابنه الصغير، وطلب منه أن يحاكي ما في الصورة قدر الإمكان على اللوحة البيضاء الكبيرة، فيما فضّلت "سعاد"؛ أن تستند إلى جانب الحائط، لتراقب ريشة زوجها وهي ترسم منظراً فنياً، لواجهة بيت شعبي، وأمامه شجرة.

والزائر لمعرض الرسم في "الهواء الطلق" يستمتع بالمنظر الرائع، فالكل منهمك في الرسم والتلوين، والخلاصة، لوحات فنية جميلة، وإن تفاوتت نسبة الإبداع فيها، وكأن ساحة "البجيري" مشروع مصغر لما تنتظره الرياض من مشاريع عملاقة، ستحول الرياض إلى متحف فني جميل ورائع، يحتضن أعمال الفنانين السعوديين والأجانب، ومن المتوقع أن تعمل هذه الفعالية الأسبوعية على اكتشاف مواهب فنية واعدة، وهي خطوة رائعة تستحق الدعم والمؤازرة من الجميع.