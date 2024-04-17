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في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ

يؤدي إلى مضاعفات صحية

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جبور" أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم"؛ لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.

مصر منظمة الصحة العالمية الفسيخ فيروس كورونا الجديد

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في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ
سبق

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جبور" أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم"؛ لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:45 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:32 PM

في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ

يؤدي إلى مضاعفات صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جبور" أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم"؛ لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.

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