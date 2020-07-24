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بلديات شرق جدة تزيل 77 موقعاً بدون مستمسك شرعي خلال شهر ذو القعدة

"الزهراني" دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الأمانة

أزالت بلديات شرق جدة تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بحوالي 40 ألف متر مربع، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن بلديات أم السلم وأبرق الرغامة وبريمان وبلدية طيبة أزالت 77 موقعاً غير نظامي وبدون مستمسكات شرعية في نطاق بلديات شرق جدة خلال شهر ذو القعدة الماضي وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية، لافتاً إلى أن هذه المواقع هي مبان مسلحة وأسوار وهناجر وغرف.

ودعا الزهراني السكان إلى التبليغ عن أي مخالفات بلدية من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940 والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة, ومواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات والحفاظ على الأراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وبلا تهاون.

إزالة تعديات أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلديات شرق جدة تزيل 77 موقعاً بدون مستمسك شرعي خلال شهر ذو القعدة
سبق

أزالت بلديات شرق جدة تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بحوالي 40 ألف متر مربع، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن بلديات أم السلم وأبرق الرغامة وبريمان وبلدية طيبة أزالت 77 موقعاً غير نظامي وبدون مستمسكات شرعية في نطاق بلديات شرق جدة خلال شهر ذو القعدة الماضي وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية، لافتاً إلى أن هذه المواقع هي مبان مسلحة وأسوار وهناجر وغرف.

ودعا الزهراني السكان إلى التبليغ عن أي مخالفات بلدية من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940 والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة, ومواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات والحفاظ على الأراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وبلا تهاون.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:25 PM

بلديات شرق جدة تزيل 77 موقعاً بدون مستمسك شرعي خلال شهر ذو القعدة

"الزهراني" دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الأمانة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
216

أزالت بلديات شرق جدة تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بحوالي 40 ألف متر مربع، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن بلديات أم السلم وأبرق الرغامة وبريمان وبلدية طيبة أزالت 77 موقعاً غير نظامي وبدون مستمسكات شرعية في نطاق بلديات شرق جدة خلال شهر ذو القعدة الماضي وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية، لافتاً إلى أن هذه المواقع هي مبان مسلحة وأسوار وهناجر وغرف.

ودعا الزهراني السكان إلى التبليغ عن أي مخالفات بلدية من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940 والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة, ومواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات والحفاظ على الأراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وبلا تهاون.

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