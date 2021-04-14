الرئيس المكسيكي: لم نقدم شيئًا في مقابل مساعدة من أمريكا بشأن تخفيضات النفط

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.
النفط
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.