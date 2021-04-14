قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.

الرئيس المكسيكي: لم نقدم شيئًا في مقابل مساعدة من أمريكا بشأن تخفيضات النفط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14 قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 06:32 PM

الرئيس المكسيكي: لم نقدم شيئًا في مقابل مساعدة من أمريكا بشأن تخفيضات النفط





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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، إن بلاده لم توافق على أي شيء في مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي، في مواجهة مع دول أوبك+ المنتجة للنفط بشأن تخفيضات مقترحة لإنتاج الخام.