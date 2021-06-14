تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونج لهواتفها القابلة للطي

تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن مواعيد إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3".

وأوضحت مصادر -بحسب ما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن سامسونج تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي، لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها "جلاكسي زد فولد 3" خلال شهر يوليو، المقبل؛ فيما ستطلق هاتفها "جلاكسي زد فليب 3" في 27 أغسطس المقبل.

كما ستطلق "سامسونج" أيضًا ساعتيْها الذكيتين الجديدتين "جلاكسي ووتش 4" و"جلاكسي ووتش آكتيف 4" في 11 أغسطس، أو قبل ذلك التوقيت بأيام قليلة في 3 أغسطس المقبل.