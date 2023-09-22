مدير الجامعة الإسلامية: اليوم الوطني مناسبة خالدة تروي صفحات التضحية والبطولات

نفخر بالحاضر ومنجزاته ونستشرف المستقبل وآفاقه

نوه مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إلى ما تحمله الذكرى الـ89 لليوم الوطني من استذكار لصفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تحت راية التوحيد، وعلى منهاج راسخ ثابت قوامه هدي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة، مؤكدًا على أن هذه الثوابت مكَّنت المملكة من أن تصبح رائدة العالمين العربي والإسلامي، وإحدى أهم القوى المؤثرة في الساحتين الإقليمية والدولية.



‎وأضاف: "في مثل هذا اليوم تتجه أنظار العالم نحو أمة توحَّدت بعد شتات وفرقة وتناحر، ليضمها وطن جمع شتاتها، فعمّ الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه، يدفعه نحو ذلك ولاءٌ وانتماءٌ صادقان، ولحمة لم تعرف لها الأوطان مثيلاً". مشيرًا إلى أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة خالدة ووقفة عظيمة نعيش من خلالها الماضي وتاريخه، ونفخر بالحاضر ومنجزاته، ونستشرف المستقبل وآفاقه.



وأوضح الدكتور "العتيبي": إن بلادنا تنمو وتتقدم كل يوم فيما نعايشه من مشروعات تنموية كبرى وصلت ثمارها إلى كل بيت، وهي بعد توفيق الله، ثم بسواعد أبنائنا وبناتنا وفكرهم وعملهم المخلص والجاد؛ تحقق إنجازات متتالية في كافة المجالات، ولتؤكد على استمرار مسيرة النهضة التنموية من خلال تحقيق رؤية 2030 وما تهدف إليه من تطورات تنموية شاملة تعزز من اقتصادنا الوطني، لافتًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة؛ إيمانًا منها بدوره في التنمية الشاملة.



ورفع مدير الجامعة الإسلامية المكلف، باسمه وباسم منسوبي الجامعة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين. سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وشعبنا من كل سوء، وأن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان.