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" الأعرج" مستشارًا بجامعة أم القرى

أصدر الدكتور عبد الله بافيل مدير جامعة أم القرى قرارًا بتكليف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة.

وأعرب عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج، عن شكره للدكتور عبد الله بافيل، والدكتور أحمد الفهيد، على الثقة بتكليفه مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة، مبينًا أن ذلك من شأنه "بلورة التكامل بين قطاعي التدريب والتعليم"، وتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030، وتأكيد أهمية "تأهيل شباب وشابات الوطن معرفيًا ومهاريًا"، لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات الوطنية.

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" الأعرج" مستشارًا بجامعة أم القرى
سبق

أصدر الدكتور عبد الله بافيل مدير جامعة أم القرى قرارًا بتكليف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة.

وأعرب عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج، عن شكره للدكتور عبد الله بافيل، والدكتور أحمد الفهيد، على الثقة بتكليفه مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة، مبينًا أن ذلك من شأنه "بلورة التكامل بين قطاعي التدريب والتعليم"، وتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030، وتأكيد أهمية "تأهيل شباب وشابات الوطن معرفيًا ومهاريًا"، لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات الوطنية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:49 PM

" الأعرج" مستشارًا بجامعة أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر الدكتور عبد الله بافيل مدير جامعة أم القرى قرارًا بتكليف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة.

وأعرب عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج، عن شكره للدكتور عبد الله بافيل، والدكتور أحمد الفهيد، على الثقة بتكليفه مستشارًا غير متفرغ لمدير الجامعة، مبينًا أن ذلك من شأنه "بلورة التكامل بين قطاعي التدريب والتعليم"، وتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030، وتأكيد أهمية "تأهيل شباب وشابات الوطن معرفيًا ومهاريًا"، لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات الوطنية.

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