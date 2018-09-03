"النيابة العامة": إرسال ما يتضمن سخرية واستهزاء وإثارة.. جريمة معلوماتية

أكدت النيابة العامة بأن ‏إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعتبر جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.