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"النيابة العامة": إرسال ما يتضمن سخرية واستهزاء وإثارة.. جريمة معلوماتية

أكدت النيابة العامة بأن ‏إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعتبر جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

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"النيابة العامة": إرسال ما يتضمن سخرية واستهزاء وإثارة.. جريمة معلوماتية
سبق

أكدت النيابة العامة بأن ‏إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعتبر جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
07:55 PM

"النيابة العامة": إرسال ما يتضمن سخرية واستهزاء وإثارة.. جريمة معلوماتية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
21,699

أكدت النيابة العامة بأن ‏إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعتبر جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

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