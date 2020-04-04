متحدث إمارة "المدينة": التسجيلات الصوتية لـ"الفيصل" غير صحيحة

طالب الجميع بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله على وسائل التواصل

قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة: إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، غير صحيحة، مطالباً الجميع بأهمية تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول مقطع تسجيل منسوب للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ وهو الأمر الذي نفاه متحدث الإمارة.