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"داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية

مصادر محلية: انتحاريان وراء التفجير.. وعدد الضحايا تعدى الـ 100 قتيل

تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الجمعة هجومًا انتحاريًّا داميًا، استهدف مسجدًا في مدينة قندوز الأفغانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال التنظيم المتطرف في بيان، نشره على قنواته في "تليغرام"، إن انتحاريًّا من "داعش" الإرهابي "فجَّر سترته الناسفة وسط جموع؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم".

وقالت مصادر محلية إن عدد ضحايا تفجير المسجد تجاوز الـ 100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريَّيْن وراء تفجير المسجد.

ووقع انفجار اليوم الجمعة قُرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة؛ ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز، وسقوط ضحايا، فيما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر": إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

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"داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية
سبق

تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الجمعة هجومًا انتحاريًّا داميًا، استهدف مسجدًا في مدينة قندوز الأفغانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال التنظيم المتطرف في بيان، نشره على قنواته في "تليغرام"، إن انتحاريًّا من "داعش" الإرهابي "فجَّر سترته الناسفة وسط جموع؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم".

وقالت مصادر محلية إن عدد ضحايا تفجير المسجد تجاوز الـ 100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريَّيْن وراء تفجير المسجد.

ووقع انفجار اليوم الجمعة قُرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة؛ ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز، وسقوط ضحايا، فيما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر": إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
10:33 PM

"داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية

مصادر محلية: انتحاريان وراء التفجير.. وعدد الضحايا تعدى الـ 100 قتيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الجمعة هجومًا انتحاريًّا داميًا، استهدف مسجدًا في مدينة قندوز الأفغانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال التنظيم المتطرف في بيان، نشره على قنواته في "تليغرام"، إن انتحاريًّا من "داعش" الإرهابي "فجَّر سترته الناسفة وسط جموع؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم".

وقالت مصادر محلية إن عدد ضحايا تفجير المسجد تجاوز الـ 100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريَّيْن وراء تفجير المسجد.

ووقع انفجار اليوم الجمعة قُرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة؛ ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز، وسقوط ضحايا، فيما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر": إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

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