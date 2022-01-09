النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. "شتاء جازان" يرفع الطلب على المطاعم والكافيهات

تشتهر بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة بالمنطقة مثل المرسة والمغش والحيسية

ساعد مهرجان "شتاء جازان 22"، تحت شعار "هذي أيامنا"، في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات بمنطقة جازان، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط جولات رقابية يومية من قِبل فرق الرقابة بأمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة التابعة لها.

ويجد زوّار المهرجان فرصةً للاختيار بين أنواع المطاعم التي تشتهر بها منطقة جازان، البالغ عددها 1405 مطاعم بالمنطقة، منها 310 مطاعم في مدينة جيزان، و1095 مطعماً في بقية محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان، إلى جانب الاختيار بين محال تقديم مشروبات الكوفي التي تبلغ 633 محلًا، منها 169 محلاً بمدينة جيزان، و464 محلاً في بقية محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

واستثمر عدد من شباب وفتيات جازان في مجال المطاعم ومحال بيع وتحميص القهوة المختصة، مستغلين تحفيز الدولة لرواد ورياديات الأعمال، فطوّروا المطاعم والكافيهات بتقديم الأكلات الشعبية التقليدية في المنطقة بأسلوب عصري حديث، ومواكبين طرق التحميص والتقديم الحديثة للقهوة.

وتشتهر مطاعم جازان بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة في جازان، مثل المرسة والمغش والحيسية، وكذلك الوجبات السريعة وغيرها، فيما تقدم محال الكوفي أنواع القهوة المختصة بطريقة عصرية وجذابة وبأيدي شباب وفتيات مهرة، ملتزمين بمستويات الجودة والنظافة العامة والخدمة المميزة، إلى جانب المحافظة على الهوية والتصاميم المميزة للمحال، مما يجعلها مقصداً للأهالي وزوّار جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. "شتاء جازان" يرفع الطلب على المطاعم والكافيهات
سبق

ساعد مهرجان "شتاء جازان 22"، تحت شعار "هذي أيامنا"، في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات بمنطقة جازان، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط جولات رقابية يومية من قِبل فرق الرقابة بأمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة التابعة لها.

ويجد زوّار المهرجان فرصةً للاختيار بين أنواع المطاعم التي تشتهر بها منطقة جازان، البالغ عددها 1405 مطاعم بالمنطقة، منها 310 مطاعم في مدينة جيزان، و1095 مطعماً في بقية محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان، إلى جانب الاختيار بين محال تقديم مشروبات الكوفي التي تبلغ 633 محلًا، منها 169 محلاً بمدينة جيزان، و464 محلاً في بقية محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

واستثمر عدد من شباب وفتيات جازان في مجال المطاعم ومحال بيع وتحميص القهوة المختصة، مستغلين تحفيز الدولة لرواد ورياديات الأعمال، فطوّروا المطاعم والكافيهات بتقديم الأكلات الشعبية التقليدية في المنطقة بأسلوب عصري حديث، ومواكبين طرق التحميص والتقديم الحديثة للقهوة.

وتشتهر مطاعم جازان بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة في جازان، مثل المرسة والمغش والحيسية، وكذلك الوجبات السريعة وغيرها، فيما تقدم محال الكوفي أنواع القهوة المختصة بطريقة عصرية وجذابة وبأيدي شباب وفتيات مهرة، ملتزمين بمستويات الجودة والنظافة العامة والخدمة المميزة، إلى جانب المحافظة على الهوية والتصاميم المميزة للمحال، مما يجعلها مقصداً للأهالي وزوّار جازان.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:56 AM

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. "شتاء جازان" يرفع الطلب على المطاعم والكافيهات

تشتهر بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة بالمنطقة مثل المرسة والمغش والحيسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,487

ساعد مهرجان "شتاء جازان 22"، تحت شعار "هذي أيامنا"، في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات بمنطقة جازان، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط جولات رقابية يومية من قِبل فرق الرقابة بأمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة التابعة لها.

ويجد زوّار المهرجان فرصةً للاختيار بين أنواع المطاعم التي تشتهر بها منطقة جازان، البالغ عددها 1405 مطاعم بالمنطقة، منها 310 مطاعم في مدينة جيزان، و1095 مطعماً في بقية محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان، إلى جانب الاختيار بين محال تقديم مشروبات الكوفي التي تبلغ 633 محلًا، منها 169 محلاً بمدينة جيزان، و464 محلاً في بقية محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

واستثمر عدد من شباب وفتيات جازان في مجال المطاعم ومحال بيع وتحميص القهوة المختصة، مستغلين تحفيز الدولة لرواد ورياديات الأعمال، فطوّروا المطاعم والكافيهات بتقديم الأكلات الشعبية التقليدية في المنطقة بأسلوب عصري حديث، ومواكبين طرق التحميص والتقديم الحديثة للقهوة.

وتشتهر مطاعم جازان بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة في جازان، مثل المرسة والمغش والحيسية، وكذلك الوجبات السريعة وغيرها، فيما تقدم محال الكوفي أنواع القهوة المختصة بطريقة عصرية وجذابة وبأيدي شباب وفتيات مهرة، ملتزمين بمستويات الجودة والنظافة العامة والخدمة المميزة، إلى جانب المحافظة على الهوية والتصاميم المميزة للمحال، مما يجعلها مقصداً للأهالي وزوّار جازان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة