النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من ١٢-١٨ سنة بلقاح فايزر بيونتك

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو2020"

يواجه منتخب الدنمارك

حقق المنتخب التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير على نظيره الهولندي بهدفين دون رد ، مساء اليوم الأحد، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
واستغل المنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 قبل أن يسجل توماس هوليس هدف التقدّم في الدقيقة 68 ويضيف باتريك شيك الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه منتخب الدنمارك يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو2020"
سبق

حقق المنتخب التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير على نظيره الهولندي بهدفين دون رد ، مساء اليوم الأحد، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
واستغل المنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 قبل أن يسجل توماس هوليس هدف التقدّم في الدقيقة 68 ويضيف باتريك شيك الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه منتخب الدنمارك يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
09:29 PM

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو2020"

يواجه منتخب الدنمارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
651

حقق المنتخب التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير على نظيره الهولندي بهدفين دون رد ، مساء اليوم الأحد، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
واستغل المنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 قبل أن يسجل توماس هوليس هدف التقدّم في الدقيقة 68 ويضيف باتريك شيك الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه منتخب الدنمارك يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,257
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,461
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة