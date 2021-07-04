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أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع

يستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم 7 حدائق بمدينة الرياض بمساحة 75 ألف متر مربع نفذتها أمانة المنطقة وهي حدائق (النخيل, حطين, النسيم الغربي, بدر, لبن الغربي, البلسم, النزهة)، ويستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمير فيصل بن عيّاف أمين المنطقة في كلمة له خلال حفل التدشين إلى توافق مشروعات الحدائق مع برنامج الرياض الخضراء, منوهاً بالتطور الذي تشهده المنطقة والعمل على مواكبته استناداً على تاريخ وبنيه تحتية صلبة.
ولفت النظر إلى ما تمثله الحدائق من إنجاز لمشروعات الأمانة في النصف الأول من العام الحالي، التي تشمل حدائق نوعية بأحياء مختلفة تتميز بموقع وإقبال كثيف من الناس, مشيراً إلى أن الأمانة تسعى في النصف الثاني من السنة إلى افتتاح 14 حديقة جديدة ومتنوعة.
وأكد السعي لإيجاد بيئة في الحدائق يتفاعل معها السكان وجعل المساحات الخضراء والملاعب تكوين أساسي في الأحياء, مشيراً إلى رفع مستوى التصاميم وتنوعها.
ثم شاهد أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً عن مشروعات الحدائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم 7 حدائق بمدينة الرياض بمساحة 75 ألف متر مربع نفذتها أمانة المنطقة وهي حدائق (النخيل, حطين, النسيم الغربي, بدر, لبن الغربي, البلسم, النزهة)، ويستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمير فيصل بن عيّاف أمين المنطقة في كلمة له خلال حفل التدشين إلى توافق مشروعات الحدائق مع برنامج الرياض الخضراء, منوهاً بالتطور الذي تشهده المنطقة والعمل على مواكبته استناداً على تاريخ وبنيه تحتية صلبة.
ولفت النظر إلى ما تمثله الحدائق من إنجاز لمشروعات الأمانة في النصف الأول من العام الحالي، التي تشمل حدائق نوعية بأحياء مختلفة تتميز بموقع وإقبال كثيف من الناس, مشيراً إلى أن الأمانة تسعى في النصف الثاني من السنة إلى افتتاح 14 حديقة جديدة ومتنوعة.
وأكد السعي لإيجاد بيئة في الحدائق يتفاعل معها السكان وجعل المساحات الخضراء والملاعب تكوين أساسي في الأحياء, مشيراً إلى رفع مستوى التصاميم وتنوعها.
ثم شاهد أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً عن مشروعات الحدائق.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:30 PM

أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع

يستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم 7 حدائق بمدينة الرياض بمساحة 75 ألف متر مربع نفذتها أمانة المنطقة وهي حدائق (النخيل, حطين, النسيم الغربي, بدر, لبن الغربي, البلسم, النزهة)، ويستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمير فيصل بن عيّاف أمين المنطقة في كلمة له خلال حفل التدشين إلى توافق مشروعات الحدائق مع برنامج الرياض الخضراء, منوهاً بالتطور الذي تشهده المنطقة والعمل على مواكبته استناداً على تاريخ وبنيه تحتية صلبة.
ولفت النظر إلى ما تمثله الحدائق من إنجاز لمشروعات الأمانة في النصف الأول من العام الحالي، التي تشمل حدائق نوعية بأحياء مختلفة تتميز بموقع وإقبال كثيف من الناس, مشيراً إلى أن الأمانة تسعى في النصف الثاني من السنة إلى افتتاح 14 حديقة جديدة ومتنوعة.
وأكد السعي لإيجاد بيئة في الحدائق يتفاعل معها السكان وجعل المساحات الخضراء والملاعب تكوين أساسي في الأحياء, مشيراً إلى رفع مستوى التصاميم وتنوعها.
ثم شاهد أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً عن مشروعات الحدائق.

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