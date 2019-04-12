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السيح.. إغلاق 12 منشأة زاولت العمل خلال "منع التجول"

بلدية الخرج دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات

أغلقت بلدية الخرج أمس، 12 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مزاولة العمل خلال فترة "منع التجول"، وليست ضمن المنشآت التي يشملها الاستثناء.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

بلدية الخرج مدينة السيح قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السيح.. إغلاق 12 منشأة زاولت العمل خلال "منع التجول"
سبق

أغلقت بلدية الخرج أمس، 12 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مزاولة العمل خلال فترة "منع التجول"، وليست ضمن المنشآت التي يشملها الاستثناء.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:15 PM

السيح.. إغلاق 12 منشأة زاولت العمل خلال "منع التجول"

بلدية الخرج دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
4
4,682

أغلقت بلدية الخرج أمس، 12 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مزاولة العمل خلال فترة "منع التجول"، وليست ضمن المنشآت التي يشملها الاستثناء.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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