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حادث الاصطدام بعقبة الملك فهد بالباحة.. إصابتان وحريق وإغلاق طريق

متحدث "الهلال": حالتهما خطيرة تم التدخل إسعافياً وتثبيت المصابَين ونقلهما

تعرض شخصان لإصابات بليغة؛ نتيجة حادث تصادم وقع بين دينا ومعدة كبيرة في عقبة الملك فهد، ونُقلا عن طريق الفرق الإسعافية، فيما باشرت معدات الدفاع المدني إخماد الحريق، ودوريات المرور إغلاق الطريق لحين انتهاء الحالة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث في تمام الساعة 12:47م بعد ظهر اليوم، بعقبة الملك فهد (بعد نفق ٢) باتجاه الباحة.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وفرقة إسعافية من "الصحة"، وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين خطيرتين بالموقع، فتم التدخل إسعافياً وتثبيت المصابين، وعمل الإسعافات الأولية لهما، ونقلت جميع الإصابات لمستشفى المخواة العام.

عقبة الملك فهد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث الاصطدام بعقبة الملك فهد بالباحة.. إصابتان وحريق وإغلاق طريق
سبق

تعرض شخصان لإصابات بليغة؛ نتيجة حادث تصادم وقع بين دينا ومعدة كبيرة في عقبة الملك فهد، ونُقلا عن طريق الفرق الإسعافية، فيما باشرت معدات الدفاع المدني إخماد الحريق، ودوريات المرور إغلاق الطريق لحين انتهاء الحالة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث في تمام الساعة 12:47م بعد ظهر اليوم، بعقبة الملك فهد (بعد نفق ٢) باتجاه الباحة.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وفرقة إسعافية من "الصحة"، وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين خطيرتين بالموقع، فتم التدخل إسعافياً وتثبيت المصابين، وعمل الإسعافات الأولية لهما، ونقلت جميع الإصابات لمستشفى المخواة العام.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:23 PM

حادث الاصطدام بعقبة الملك فهد بالباحة.. إصابتان وحريق وإغلاق طريق

متحدث "الهلال": حالتهما خطيرة تم التدخل إسعافياً وتثبيت المصابَين ونقلهما

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أحمد العبدالله - الباحة
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تعرض شخصان لإصابات بليغة؛ نتيجة حادث تصادم وقع بين دينا ومعدة كبيرة في عقبة الملك فهد، ونُقلا عن طريق الفرق الإسعافية، فيما باشرت معدات الدفاع المدني إخماد الحريق، ودوريات المرور إغلاق الطريق لحين انتهاء الحالة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث في تمام الساعة 12:47م بعد ظهر اليوم، بعقبة الملك فهد (بعد نفق ٢) باتجاه الباحة.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وفرقة إسعافية من "الصحة"، وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين خطيرتين بالموقع، فتم التدخل إسعافياً وتثبيت المصابين، وعمل الإسعافات الأولية لهما، ونقلت جميع الإصابات لمستشفى المخواة العام.

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