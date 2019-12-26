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لحظة بلحظة.. 28 صورة توثّق الكسوف الحلقي وانجذاب المتابعين بالإمارات

لقطات خصّ بها مركز الفلك الدولي "سبق" من الظفرة رصدت انعكاس بعضها

لاحظ المشاركون في فعالية رصد الكسوف الحلقي للشمس، اليوم الخميس، انعكاس الكسوف في بعض الصور التي التُقطت؛ وذلك من منطقة الظفرة في دولة الإمارات التي اختيرت من قِبَل مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء لمتابعة تلك الظاهرة.

وقد وفر المركز للمشاركين نظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة مكّنتهم من رصد ومتابعة الظاهرة، كذلك التقاط الكثير من الصور لها.

هذا وزود مركز الفلك الدولي "سبق" بصور من رصده لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

الكسوف الحلقي للشمس مركز الفلك الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لحظة بلحظة.. 28 صورة توثّق الكسوف الحلقي وانجذاب المتابعين بالإمارات
سبق

لاحظ المشاركون في فعالية رصد الكسوف الحلقي للشمس، اليوم الخميس، انعكاس الكسوف في بعض الصور التي التُقطت؛ وذلك من منطقة الظفرة في دولة الإمارات التي اختيرت من قِبَل مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء لمتابعة تلك الظاهرة.

وقد وفر المركز للمشاركين نظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة مكّنتهم من رصد ومتابعة الظاهرة، كذلك التقاط الكثير من الصور لها.

هذا وزود مركز الفلك الدولي "سبق" بصور من رصده لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:53 AM

لحظة بلحظة.. 28 صورة توثّق الكسوف الحلقي وانجذاب المتابعين بالإمارات

لقطات خصّ بها مركز الفلك الدولي "سبق" من الظفرة رصدت انعكاس بعضها

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فهد العتيبي - الرياض
2
1,671

لاحظ المشاركون في فعالية رصد الكسوف الحلقي للشمس، اليوم الخميس، انعكاس الكسوف في بعض الصور التي التُقطت؛ وذلك من منطقة الظفرة في دولة الإمارات التي اختيرت من قِبَل مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء لمتابعة تلك الظاهرة.

وقد وفر المركز للمشاركين نظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة مكّنتهم من رصد ومتابعة الظاهرة، كذلك التقاط الكثير من الصور لها.

هذا وزود مركز الفلك الدولي "سبق" بصور من رصده لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

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