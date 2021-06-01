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"لمنع الاستيلاء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة".. شاب سعودي يبتكر هذه الطريقة التقنية.. تعرَّف عليها

لفت إلى اقتصادية ابتكاره ومحدودية تكاليف تشغيله

في موقف سيارات أحد المراكز التجارية في جدة يحاول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة صف سيارته في الموقف المخصص له إلا أن أحد المخالفين يستولي قبله على الموقف الذي خصصه له القائمون على المركز؛ ليتركه عالقًا يبحث عن مكان آخر في الزحام، غير مكترث بما تسبب له من إزعاج وألم.. ذلك الموقف أشعل غضب الشاب السعودي عبدالعزيز القرشي؛ فقرر من هنا ابتكار خاصية موقف تقني، تمنع الأصحاء المخالفين من أخذ مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

عن فكرة الابتكار يقول "القرشي"، الطالب في السنة التحضيرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لـ"سبق": "يعمل ابتكاري على مرحلتين. في المرحلة الأولى: تدخل السيارة إلى الموقف، ثم يقوم المستشعر بإرسال رسالة إلى الماسح الضوئي بقدوم مركبة". ويضيف: "في المرحلة الثانية يقوم الماسح بالمسح على مقدمة السيارة إن وُجد الكود الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ثم يقوم بإرسال أمر إلى الحاجز بالنزول لكي يأخذ الشخص من ذوي الاحتياجات الموقف (ملاحظة: الكود يكون في مقدمة السيارة فقط لذوي الاحتياجات)، وإن لم يوجد كود في مقدمة السيارة لن ينزل الحاجز".

ويشير "القرشي" إلى اقتصادية ابتكاره ومحدودية تكاليف تشغيله؛ إذ إنه لا يحتاج إلى مصدر طاقة مكلف، بل إن الأجهزة التقنية الموجودة بالموقف ستعمل عن طريق الشحن بالطاقة الشمسية، على حد قوله.

الخطوة التالية

ويؤكد الشاب السعودي أن ابتكاره الذي تقدَّم به للحصول على براءة اختراع من مكتب البراءات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية سيكون قادرًا على منع المخالفات الكثيرة، وسيثلج قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون صعوبة في صف سياراتهم في المواقف المخصصة؛ وذلك لكثرة المخالفات.

وبينما تستمد الأجهزة التقنية في الموقف طاقتها من الطاقة الشمسية يستمد "القرشي" طاقته والدافع لمستقبل أفضل من والدَيْه اللذين يدعمانه بشدة للمُضي قُدمًا في دراسته وابتكاره.

ويطمح "القرشي" إلى أخذ الخطوة التالية في رحلة ظهور ابتكاره للنور، وذلك بعرضه على الجهات المختصة للحصول على الموافقة على تصنيعه، وذلك فور حصوله على براءة الاختراع، خاصة أنه لاقى الاستحسان والتشجيع عند مشاركته بذلك الابتكار في مسابقة البحث العلمي لعام ٢٠٢١ في جامعة الملك عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لمنع الاستيلاء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة".. شاب سعودي يبتكر هذه الطريقة التقنية.. تعرَّف عليها
سبق

في موقف سيارات أحد المراكز التجارية في جدة يحاول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة صف سيارته في الموقف المخصص له إلا أن أحد المخالفين يستولي قبله على الموقف الذي خصصه له القائمون على المركز؛ ليتركه عالقًا يبحث عن مكان آخر في الزحام، غير مكترث بما تسبب له من إزعاج وألم.. ذلك الموقف أشعل غضب الشاب السعودي عبدالعزيز القرشي؛ فقرر من هنا ابتكار خاصية موقف تقني، تمنع الأصحاء المخالفين من أخذ مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

عن فكرة الابتكار يقول "القرشي"، الطالب في السنة التحضيرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لـ"سبق": "يعمل ابتكاري على مرحلتين. في المرحلة الأولى: تدخل السيارة إلى الموقف، ثم يقوم المستشعر بإرسال رسالة إلى الماسح الضوئي بقدوم مركبة". ويضيف: "في المرحلة الثانية يقوم الماسح بالمسح على مقدمة السيارة إن وُجد الكود الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ثم يقوم بإرسال أمر إلى الحاجز بالنزول لكي يأخذ الشخص من ذوي الاحتياجات الموقف (ملاحظة: الكود يكون في مقدمة السيارة فقط لذوي الاحتياجات)، وإن لم يوجد كود في مقدمة السيارة لن ينزل الحاجز".

ويشير "القرشي" إلى اقتصادية ابتكاره ومحدودية تكاليف تشغيله؛ إذ إنه لا يحتاج إلى مصدر طاقة مكلف، بل إن الأجهزة التقنية الموجودة بالموقف ستعمل عن طريق الشحن بالطاقة الشمسية، على حد قوله.

الخطوة التالية

ويؤكد الشاب السعودي أن ابتكاره الذي تقدَّم به للحصول على براءة اختراع من مكتب البراءات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية سيكون قادرًا على منع المخالفات الكثيرة، وسيثلج قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون صعوبة في صف سياراتهم في المواقف المخصصة؛ وذلك لكثرة المخالفات.

وبينما تستمد الأجهزة التقنية في الموقف طاقتها من الطاقة الشمسية يستمد "القرشي" طاقته والدافع لمستقبل أفضل من والدَيْه اللذين يدعمانه بشدة للمُضي قُدمًا في دراسته وابتكاره.

ويطمح "القرشي" إلى أخذ الخطوة التالية في رحلة ظهور ابتكاره للنور، وذلك بعرضه على الجهات المختصة للحصول على الموافقة على تصنيعه، وذلك فور حصوله على براءة الاختراع، خاصة أنه لاقى الاستحسان والتشجيع عند مشاركته بذلك الابتكار في مسابقة البحث العلمي لعام ٢٠٢١ في جامعة الملك عبدالعزيز.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
01:50 AM

"لمنع الاستيلاء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة".. شاب سعودي يبتكر هذه الطريقة التقنية.. تعرَّف عليها

لفت إلى اقتصادية ابتكاره ومحدودية تكاليف تشغيله

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ياسر نجدي - الرياض
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في موقف سيارات أحد المراكز التجارية في جدة يحاول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة صف سيارته في الموقف المخصص له إلا أن أحد المخالفين يستولي قبله على الموقف الذي خصصه له القائمون على المركز؛ ليتركه عالقًا يبحث عن مكان آخر في الزحام، غير مكترث بما تسبب له من إزعاج وألم.. ذلك الموقف أشعل غضب الشاب السعودي عبدالعزيز القرشي؛ فقرر من هنا ابتكار خاصية موقف تقني، تمنع الأصحاء المخالفين من أخذ مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

عن فكرة الابتكار يقول "القرشي"، الطالب في السنة التحضيرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لـ"سبق": "يعمل ابتكاري على مرحلتين. في المرحلة الأولى: تدخل السيارة إلى الموقف، ثم يقوم المستشعر بإرسال رسالة إلى الماسح الضوئي بقدوم مركبة". ويضيف: "في المرحلة الثانية يقوم الماسح بالمسح على مقدمة السيارة إن وُجد الكود الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ثم يقوم بإرسال أمر إلى الحاجز بالنزول لكي يأخذ الشخص من ذوي الاحتياجات الموقف (ملاحظة: الكود يكون في مقدمة السيارة فقط لذوي الاحتياجات)، وإن لم يوجد كود في مقدمة السيارة لن ينزل الحاجز".

ويشير "القرشي" إلى اقتصادية ابتكاره ومحدودية تكاليف تشغيله؛ إذ إنه لا يحتاج إلى مصدر طاقة مكلف، بل إن الأجهزة التقنية الموجودة بالموقف ستعمل عن طريق الشحن بالطاقة الشمسية، على حد قوله.

الخطوة التالية

ويؤكد الشاب السعودي أن ابتكاره الذي تقدَّم به للحصول على براءة اختراع من مكتب البراءات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية سيكون قادرًا على منع المخالفات الكثيرة، وسيثلج قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون صعوبة في صف سياراتهم في المواقف المخصصة؛ وذلك لكثرة المخالفات.

وبينما تستمد الأجهزة التقنية في الموقف طاقتها من الطاقة الشمسية يستمد "القرشي" طاقته والدافع لمستقبل أفضل من والدَيْه اللذين يدعمانه بشدة للمُضي قُدمًا في دراسته وابتكاره.

ويطمح "القرشي" إلى أخذ الخطوة التالية في رحلة ظهور ابتكاره للنور، وذلك بعرضه على الجهات المختصة للحصول على الموافقة على تصنيعه، وذلك فور حصوله على براءة الاختراع، خاصة أنه لاقى الاستحسان والتشجيع عند مشاركته بذلك الابتكار في مسابقة البحث العلمي لعام ٢٠٢١ في جامعة الملك عبدالعزيز.

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