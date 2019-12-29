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شاهد.. تصوير جوي يُظهر جمال جازان وعسير

رصدت الطبيعة التي تجتذب الزوار

تعد المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي، وتنوُّع تضاريسي جذاب.

وتجولت عدسة المصور "محمد منصور القرني" في أماكن مختلفة من منطقتَيْ جازان وعسير، ورصدت جمال طبيعة سواحلها، وسهولها، وجبالها، وما تتميز به بيئة منطقتَي جازان وعسير من تنوُّع؛ وهو ما جعلها وجهة سياحية مقدَّمة على غيرها لدى الزائرين الذين يجدون الأجواء الجميلة التي تجتذبهم في مواسم معينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تصوير جوي يُظهر جمال جازان وعسير
سبق

تعد المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي، وتنوُّع تضاريسي جذاب.

وتجولت عدسة المصور "محمد منصور القرني" في أماكن مختلفة من منطقتَيْ جازان وعسير، ورصدت جمال طبيعة سواحلها، وسهولها، وجبالها، وما تتميز به بيئة منطقتَي جازان وعسير من تنوُّع؛ وهو ما جعلها وجهة سياحية مقدَّمة على غيرها لدى الزائرين الذين يجدون الأجواء الجميلة التي تجتذبهم في مواسم معينة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:07 PM

شاهد.. تصوير جوي يُظهر جمال جازان وعسير

رصدت الطبيعة التي تجتذب الزوار

A A A
سويد الحارثي - عسير
0
1,344

تعد المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي، وتنوُّع تضاريسي جذاب.

وتجولت عدسة المصور "محمد منصور القرني" في أماكن مختلفة من منطقتَيْ جازان وعسير، ورصدت جمال طبيعة سواحلها، وسهولها، وجبالها، وما تتميز به بيئة منطقتَي جازان وعسير من تنوُّع؛ وهو ما جعلها وجهة سياحية مقدَّمة على غيرها لدى الزائرين الذين يجدون الأجواء الجميلة التي تجتذبهم في مواسم معينة.

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