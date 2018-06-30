بدء اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية اليوم
"التخصّصات الصحية": تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصصاً وجميعها إلكترونية
تبدأ اليوم هيئة التخصّصات الصحية، اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية التي تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصّصاً .
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن أعداد المسجلين في الاختبارات هي: 1461 من الرياض، و1627 من جدة، و643 من الخُبر، و329 من أبها، مؤكدة أن جميع الاختبارات ستكون إلكترونية.
بدء اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-06-30
تبدأ اليوم هيئة التخصّصات الصحية، اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية التي تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصّصاً .
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن أعداد المسجلين في الاختبارات هي: 1461 من الرياض، و1627 من جدة، و643 من الخُبر، و329 من أبها، مؤكدة أن جميع الاختبارات ستكون إلكترونية.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:35 AM
بدء اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية اليوم
"التخصّصات الصحية": تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصصاً وجميعها إلكترونية
تبدأ اليوم هيئة التخصّصات الصحية، اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية التي تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصّصاً .
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن أعداد المسجلين في الاختبارات هي: 1461 من الرياض، و1627 من جدة، و643 من الخُبر، و329 من أبها، مؤكدة أن جميع الاختبارات ستكون إلكترونية.