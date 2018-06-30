بدء اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية اليوم

"التخصّصات الصحية": تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصصاً وجميعها إلكترونية

تبدأ اليوم هيئة التخصّصات الصحية، اختبارات الجزء الأول لـشهادة الاختصاص السعودية التي تمتد إلى 7 أيام في 31 تخصّصاً .

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن أعداد المسجلين في الاختبارات هي: 1461 من الرياض، و1627 من جدة، و643 من الخُبر، و329 من أبها، مؤكدة أن جميع الاختبارات ستكون إلكترونية.