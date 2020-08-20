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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

تشمل المنطقة ومحافظاتها وتستمر حتى الساعة 7 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات.

وتشمل هذه التأثيرات جريان السيول وتساقطًا للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها من 16 - 42 كلم/ساعة وارتفاعًا للأمواج من متر إلى مترين مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء المغبرّة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات.

وتشمل هذه التأثيرات جريان السيول وتساقطًا للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها من 16 - 42 كلم/ساعة وارتفاعًا للأمواج من متر إلى مترين مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء المغبرّة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:51 PM

"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

تشمل المنطقة ومحافظاتها وتستمر حتى الساعة 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات.

وتشمل هذه التأثيرات جريان السيول وتساقطًا للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها من 16 - 42 كلم/ساعة وارتفاعًا للأمواج من متر إلى مترين مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء المغبرّة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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