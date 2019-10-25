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مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

إصابة أكثر من 80 محتجاً

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة متظاهرين بطلقات نارية من قوات عسكرية، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لتولي الجيش السلطة في العاصمة الخرطوم.

وأشارت اللجنة عبر حسابها في "فيسبوك" إلى أن أطباءها رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جار حصرهم ومتابعة حالتهم.

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مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة
سبق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة متظاهرين بطلقات نارية من قوات عسكرية، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لتولي الجيش السلطة في العاصمة الخرطوم.

وأشارت اللجنة عبر حسابها في "فيسبوك" إلى أن أطباءها رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جار حصرهم ومتابعة حالتهم.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
08:45 PM

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

إصابة أكثر من 80 محتجاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة متظاهرين بطلقات نارية من قوات عسكرية، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لتولي الجيش السلطة في العاصمة الخرطوم.

وأشارت اللجنة عبر حسابها في "فيسبوك" إلى أن أطباءها رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جار حصرهم ومتابعة حالتهم.

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