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"بناء" تختتم برنامج "نيرة" لتطوير قدرات المنتسبات للجمعية

٢٥ فتاة حصلن على ٢٤٨ ساعة تدريبية

اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية البرنامج القيادي نيرة والذي استمر لسبعة أشهر ويهدف لتطوير قدرات الفتيات المنتسبات للجمعية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية لديهن من خلال إكسابهن مهارات أساسية تأهلهن للحياة العملية والأسرية لخلق بيئة أسرية مميزة.

فيما حصلت المتدربات خلال البرنامج على (248) ساعة تدريبية في عدة مجالات حيث تضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسة المسار الديني والمسار الأسري والمسار المهني والمسار المهاري، وقد أقامت جمعية بناء حفلاً ختاميًا للبرنامج بحضور المستفيدات المشاركات في البرنامج والرعاة وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين والمتدربات.

صرّح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي بأن برنامج نيرة القيادي هو إحدى مبادرات الجمعية نحو تمكين المرأة ويهدف إلى تنمية المستفيدات من خدمات الجمعية في عدة جوانب مهمة سيكون أثرها بإذن الله دائمًا على المستفيدات، وقد أسهم البرنامج في صقل مواهبهن المختلفة، وعمل على تطويرهن وتحسين حياتهن من أجل صناعة نماذج ملهمة ومميزة منهن في كل الجوانب.

وقال الخالدي: إن جمعية بناء تحرص على تطوير البرامج المقدمة للأيتام وأسرهم وقياس الأثر بعد نهاية كل برنامج لمعرفة الجوانب الإيجابية وتطويرها في المستقبل وكذلك جوانب القصور وتلافيها للوصول بهذه البرامج إلى الجودة المأمولة التي تتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عدة مجالات جعلت القطاع غير الربحي شريكًا في التنمية ونحن نسعى للقيام بهذا الدور المهم لنكون شركاء في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

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"بناء" تختتم برنامج "نيرة" لتطوير قدرات المنتسبات للجمعية
سبق

اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية البرنامج القيادي نيرة والذي استمر لسبعة أشهر ويهدف لتطوير قدرات الفتيات المنتسبات للجمعية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية لديهن من خلال إكسابهن مهارات أساسية تأهلهن للحياة العملية والأسرية لخلق بيئة أسرية مميزة.

فيما حصلت المتدربات خلال البرنامج على (248) ساعة تدريبية في عدة مجالات حيث تضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسة المسار الديني والمسار الأسري والمسار المهني والمسار المهاري، وقد أقامت جمعية بناء حفلاً ختاميًا للبرنامج بحضور المستفيدات المشاركات في البرنامج والرعاة وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين والمتدربات.

صرّح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي بأن برنامج نيرة القيادي هو إحدى مبادرات الجمعية نحو تمكين المرأة ويهدف إلى تنمية المستفيدات من خدمات الجمعية في عدة جوانب مهمة سيكون أثرها بإذن الله دائمًا على المستفيدات، وقد أسهم البرنامج في صقل مواهبهن المختلفة، وعمل على تطويرهن وتحسين حياتهن من أجل صناعة نماذج ملهمة ومميزة منهن في كل الجوانب.

وقال الخالدي: إن جمعية بناء تحرص على تطوير البرامج المقدمة للأيتام وأسرهم وقياس الأثر بعد نهاية كل برنامج لمعرفة الجوانب الإيجابية وتطويرها في المستقبل وكذلك جوانب القصور وتلافيها للوصول بهذه البرامج إلى الجودة المأمولة التي تتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عدة مجالات جعلت القطاع غير الربحي شريكًا في التنمية ونحن نسعى للقيام بهذا الدور المهم لنكون شركاء في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:24 PM

"بناء" تختتم برنامج "نيرة" لتطوير قدرات المنتسبات للجمعية

٢٥ فتاة حصلن على ٢٤٨ ساعة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية البرنامج القيادي نيرة والذي استمر لسبعة أشهر ويهدف لتطوير قدرات الفتيات المنتسبات للجمعية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية لديهن من خلال إكسابهن مهارات أساسية تأهلهن للحياة العملية والأسرية لخلق بيئة أسرية مميزة.

فيما حصلت المتدربات خلال البرنامج على (248) ساعة تدريبية في عدة مجالات حيث تضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسة المسار الديني والمسار الأسري والمسار المهني والمسار المهاري، وقد أقامت جمعية بناء حفلاً ختاميًا للبرنامج بحضور المستفيدات المشاركات في البرنامج والرعاة وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين والمتدربات.

صرّح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي بأن برنامج نيرة القيادي هو إحدى مبادرات الجمعية نحو تمكين المرأة ويهدف إلى تنمية المستفيدات من خدمات الجمعية في عدة جوانب مهمة سيكون أثرها بإذن الله دائمًا على المستفيدات، وقد أسهم البرنامج في صقل مواهبهن المختلفة، وعمل على تطويرهن وتحسين حياتهن من أجل صناعة نماذج ملهمة ومميزة منهن في كل الجوانب.

وقال الخالدي: إن جمعية بناء تحرص على تطوير البرامج المقدمة للأيتام وأسرهم وقياس الأثر بعد نهاية كل برنامج لمعرفة الجوانب الإيجابية وتطويرها في المستقبل وكذلك جوانب القصور وتلافيها للوصول بهذه البرامج إلى الجودة المأمولة التي تتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عدة مجالات جعلت القطاع غير الربحي شريكًا في التنمية ونحن نسعى للقيام بهذا الدور المهم لنكون شركاء في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

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